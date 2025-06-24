«Святое дело»: Доктор Мясников рассказал о врачах, пробовавших мочу пациентов

В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор Александр Мясников сообщил, что в прежние времена врачи определяли болезни, анализируя вкус мочи пациентов. Выпуск с рассказом медика доступен на платформе «Смотрим».

Специалист пояснил, что по вкусовым качествам урины можно косвенно определить сахарный диабет, так как у больных она могла становиться сладкой.

«И, кстати, не так давно врач определял сахарный диабет по вкусу мочи пациента. Вот у нас работа была. Я бы тоже во врачи не пошёл. Это обязательно было. Попробовать мочу на вкус — святое дело», — порассуждал Мясников.

Врач предостерёг от попыток определить наличие диабета по сладкому привкусу во рту. Мясников назвал такой метод самодиагностики недопустимым и опасным.