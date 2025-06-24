Четырёхдневку без потери зарплаты введут в одной стране ЕС уже с 30 июня

Уже с 30 июня сотрудники смогут выбрать — работать по шесть часов в день, отдыхать три дня в неделю или получать дополнительные дни отпуска. Полноценно закон хотят принять до ноября 2027 года. На поддержку компаний-участников государство выделит 10 миллионов злотых (примерно 212 млн рублей). Главная цель программы — оценить, как сокращённое рабочее время влияет на производительность и общее самочувствие сотрудников.