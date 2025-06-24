Четырёхдневку без потери зарплаты введут в одной стране ЕС уже с 30 июня
В Польше стартует проект четырёхдневной рабочей недели с сохранением зарплаты
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Сейм Польши утвердил пилотную программу, предложенную министерством семьи, труда и социальной политики. План предусматривает переход на четырёхдневную рабочую неделю без потерь в зарплате. Об сообщило издание Eversheds Sutherland.
Уже с 30 июня сотрудники смогут выбрать — работать по шесть часов в день, отдыхать три дня в неделю или получать дополнительные дни отпуска. Полноценно закон хотят принять до ноября 2027 года. На поддержку компаний-участников государство выделит 10 миллионов злотых (примерно 212 млн рублей). Главная цель программы — оценить, как сокращённое рабочее время влияет на производительность и общее самочувствие сотрудников.
Ранее сообщалось, что с 1 июля сразу два ярославских предприятия — заводы «Автодизель» (ЯМЗ) и ЯЗДА — переходят на четырёхдневную рабочую неделю. Мера носит временный характер и направлена на сохранение рабочих мест, а также равномерное распределение производственной нагрузки в условиях текущей экономической ситуации.