Кружка, ведро и старый матрас: На Кубани сын морит мать голодом и пропивает её пенсию

Душераздирающую историю из Краснодара передают коллеги из Kub Mash. Там пожилая местная жительница страдает от полного истощения и обезвоживания, а бросил пенсионерку на произвол судьбы её собственный сын.

Женщина живёт в ужасных условиях. Видео © Telegram / Kub Mash

Внучка женщины получила ужасные снимки, на которых отражены страшные условия её проживания на Рождественской набережной. Жилище превращено в помойку с роящимися мухами, единственные «удобства» — ведро и кружка, а вместо кровати – изуродованный матрас.

Соседи уверяют, что бабушка не ела и не пила уже очень давно. Её сын, злоупотребляющий алкоголем, вынес из квартиры всю мебель, включая кровать, и пропивает пенсию матери, терроризируя соседей. Несмотря на мольбы о помощи от неравнодушных жильцов в полицию и соцзащиту (которая, по иронии судьбы, находится в том же доме), им было отказано под предлогом «наличия родственников».

В дело вмешалась прокуратура — это дало надежду на спасение настрадавшейся пенсионерки.