Российские десантники продолжают движение вглубь Сумской области. Военкор Александр Коц рассказал в статье kp.ru о боях, штурмах, разведке и людях, которые первыми шли в зону боевых действий.

«У нас в батальоне есть три критерия отбора. Первый и самый главный – желание. К нам попадают только те ребята, которые пришли осознанно, знают цену жизни и для чего они здесь. Второй критерий – интеллект. Мы - разведчики, а разведчик должен обладать критическим мышлением, уметь работать на разных видах аппаратуры. Сейчас война высокотехнологичная. Ну, и третий критерий – здоровье», — отметил замкомандира разведбатальона с позывным «Лимон».

На Юнаковском направлении российские войска продолжают наступление, занимая новые позиции. Подразделения ВДВ, а именно 11-я и 83-я бригады, взяли под контроль населённый пункт Яблоновка и провели операцию по зачистке лесных массивов, тем самым перерезав пути снабжения украинских сил в этом районе. Попытка ВСУ контратаковать не принесла результатов. Коц сообщил с места событий о создании буферной зоны в приграничной территории. Он отметил, что десантники, включая добровольцев, проводят сложные операции в тылу противника, а тактика разведки и штурма постоянно совершенствуется на тренировочных полигонах.

83-я бригада, как отмечают командиры, действует скрытно и профессионально — вплоть до вывода украинских пленных. Один из бойцов с позывным Купол погиб, обеспечивая операцию по захвату 10 бойцов ВСУ. По словам самих военных, моральная устойчивость украинских подразделений заметно падает — на смену регулярным бригадам приходят неподготовленные мобилизованные.