Земля в опасности! Сильная магнитная буря накроет планету 25 июня — как пережить шторм и сколько он продлится Всё о мощной магнитной буре, которая накроет Землю 25 июня 2025 года. Точный прогноз на сегодня и завтра, таблица геошторма по часам и как этот день повлияет на здоровье — в материале Life. 24 июня, 12:22 5896 5896 Сильная магнитная буря начнёт атаковать Землю уже сегодня ночью. Как пережить аномальный шторм 25 и 26 июня 2025 года? Обложка © «Кандинский»

Учёные бьют тревогу: мощный выброс плазмы от гигантской корональной дыры на Солнце обрушится на нашу планету уже в ближайшие дни — 25 и 26 июня! Солнечный ветер несётся к Земле с невероятной скоростью, и никто не гарантирует, что нас ждёт лишь средний уровень бури.

Специалисты РАН предупреждают: существует 15% вероятности, что геомагнитный шторм достигнет внушительного уровня G3! Его последствия могут быть непредсказуемыми. Ночь с 24 на 25 июня 2025 года станет началом кошмара для метеозависимых людей, а завтрашний день — пиком катастрофы. Нельзя терять ни минуты! Читайте дальше, чтобы узнать, как подготовиться к надвигающемуся удару космической стихии и спасти себя и своих близких от негативных последствий геошторма.

Что такое магнитные бури и чем они опасны

Магнитные бури в июне 2025 года: когда ждать и откуда они вообще берутся? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lia Koltyrina

Что такое магнитные бури и откуда они берутся? Наше Солнце — не просто яркий шар на небе, а огромный плазменный «котёл», который постоянно выбрасывает в космос потоки заряженных частиц. Иногда их становится так много, что они долетают до Земли и «раскачивают» её магнитное поле. Это и есть магнитная буря, то есть, другими словами, «космическая непогода», вызванная солнечной активностью.

Сильная магнитная буря накроет Землю уже 25 июня 2025 года. Прогноз магнитных бурь, поступающий от ведущих исследовательских центров, не оставляет сомнений: нас ожидает серьёзное геомагнитное возмущение. Откуда же берутся эти внезапные космические штормы?

Причины возникновения магнитной бури 25 июня

Магнитные бури — это результат мощных выбросов плазмы на Солнце, потоки заряженных частиц, достигая Земли, взаимодействуют с нашим магнитным полем и вызывают его геомагнитные возмущения. Именно поэтому точный прогноз магнитных бурь — задача невероятно сложная, ведь Солнце — непредсказуемый объект. Однако в этот раз учёным РАН удалось определить причину магнитной бури 25 июня. «Источником возмущений является крупная корональная дыра, которая уже несколько дней наблюдается на видимой с Земли солнечной стороне и в настоящее время из-за вращения Солнца переместилась в область, откуда получила возможность эффективно влиять на околоземное космическое пространство», — заявили учёные из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ.

Магнитная буря 25 июня 2025 года: таблица по часам

Магнитная буря 25 июня 2025 года: во сколько начнётся и сколько продлится. Фото © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Пик возмущений — с 9 утра и до 18 вечера 25 июня 2025 года, потом небольшая передышка в виде уровня шторма G1, а в полночь, когда наступит 26 июня, магнитная буря снова нарастит мощь до 6 утра. И только после 12 дня 26 июня метеочувствительные люди смогут с облегчением выдохнуть, потому как геомагнитное возмущение придёт в норму.

Как магнитные бури влияют на Землю

Магнитные бури такой силы могут влиять на технику, вызывая помехи в радиосвязи и сбои в работе спутников. Зато они же создают красивое природное явление — полярные сияния. Обычно магнитные бури длятся от нескольких часов до пары дней, а их сила зависит от мощности солнечной вспышки. В нашем случае, как видно на графике учёных из Лаборатории солнечной активности ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, магнитная буря в конце июня продлится сутки — с 25-го по 26-е число.

Сильная магнитная буря 25 июня: влияние на здоровье человека

Магнитные бури в июне 2025 года, в частности 25 июня, представляют серьёзную угрозу для здоровья, особенно для метеозависимых людей. Головная боль, бессонница, скачки давления — лишь некоторые из возможных симптомов. Магнитные бури в июне по часам сложно предсказать с абсолютной точностью, но ожидается пик активности в течение всего 25 июня.

Какие группы людей в зоне риска почувствовать себя плохо во время магнитной бури 25 и 26 июня 2025 года. Инфографика © Life.ru

Особенно уязвимы к влиянию магнитных бурь чувствительные люди, а также те, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы. Ещё в зоне риска находятся страдающие мигренью, эпилепсией и неврологическими проблемами. Люди с психическими расстройствами (тревожность, депрессия, панические атаки, бессонница) тоже находятся в группе риска — магнитная буря 25 июня может значительно ухудшить их состояние. Пожилые люди, младенцы, беременные женщины и те, кто ослаблен стрессом или болезнью, тоже особенно уязвимы перед геомагнитными возмущениями.

Как подготовиться к магнитным бурям 25 и 26 июня 2025 года

Магнитная буря в Москве 25 июня: как влияет на организм и как сохранить здоровье во время «космической непогоды». Фото © Shutterstock / FOTODOM / fotodrobik

Как же защитить себя от негативного воздействия магнитной бури 25 июня? Сегодня, за день до предполагаемой бури, желательно отказаться от алкоголя и кофе, обеспечить полноценный сон и избегать стрессовых ситуаций. В сам день бури, 25 июня, стоит ограничить физические нагрузки, больше времени проводить на свежем воздухе, следить за своим давлением и самочувствием. И, конечно, не будет лишним иметь под рукой необходимые лекарства, если вы страдаете хроническими заболеваниями.

Магнитные бури — это напоминание, насколько уязвима наша планета перед мощью космоса и как важно быть готовыми к непредсказуемым событиям. Следите за обновлением прогноза магнитных бурь, берегите себя и будьте здоровы. Ранее мы рассказывали, какие ещё советы дали россиянам, чтобы защититься перед атакой магнитных бурь.

Авторы Карина Морозова