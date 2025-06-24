Калининградский уличный музыкант покорил The Prodigy и Tantu Beats

Калининградский уличный музыкант стал настоящей звездой Интернета. Культовая группа The Prodigy заметила его кавер, а голландский продюсер Tantu Beats предложил коллаборацию. Об этом сообщает Amber Mash.

История 23-летнего уличного музыканта из Калининграда, известного как Киберпаша, за неделю превратилась в настоящий вирусный феномен. Всё началось с короткого рилса, где он исполняет на коленках хит The Prodigy — Omen. Кадры, снятые буквально на телефон (в аудитории из двух человек: один снимал, второй подтанцовывал), неожиданно набрали 2 миллиона просмотров.

Выступление, которое взорвало Интернет. Видео © Telegram / Amber Mash

Но настоящий взрыв произошёл, когда видео заметили сначала голландский продюсер Tantu Beats (известный работой с Йосом Кляйном, участником Евровидения-2024 от Нидерландов), а затем — официальный аккаунт The Prodigy. Tantu написал Киберпаше, что готов прилететь в Калининград на выходные, чтобы записать совместный трек.

После репоста от The Prodigy ролик разлетелся по Сети с новой силой: в комментариях появились сотни восторженных отзывов на английском, а фанаты группы и электронной сцены в целом отмечают, что «это жёстко зашло».

Пока Киберпаша не прокомментировал предложение Tantu Beats, но его соцсети уже горят — подписчики ждут коллаборации. А The Prodigy, кажется, впервые за долгое время так активно отреагировали на кавер от независимого музыканта.