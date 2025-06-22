Фанаты из России поддержали Джареда Лето на концерте песнями «Батарейка» и «Знаешь ли ты»

На прошедшем концерте Джареда Лето в Алма-Ате произошёл неожиданный инцидент — посреди выступления внезапно отключились свет и звук. Однако фанаты не растерялись и быстро включились в импровизированный перформанс, исполнив хиты отечественной эстрады прямо перед сценой. Вокалисту группы 30 Seconds to Mars спели такие легендарные песни, как «Батарейка», «Знаешь ли ты» и «Кони». Видео публикует телеграм-канал SHOT.

Ранее Life.ru рассказывал, что Джареда Лето обвинили в домогательствах сразу девять женщин. При этом жертвы утверждают, что всё это было 10 лет назад. Ещё один важный факт — на тот момент всем им ещё не исполнилось 18. Имена пострадавших не разглашаются.