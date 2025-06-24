«Хочу страдать»: 79-летняя поэтесса Рубальская призналась в любви к Niletto

Поэтесса и автор хитов для Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова Лариса Рубальская призналась, что испытывает тёплые чувства к молодому певцу Niletto (Данил Прытков). Об этом она рассказала в эфире программы «Секрет на миллион».

«Хочу страдать! Вот выбрала себе Niletto как объект моей неразделённой любви», — пояснила 79-летняя Рубальская.

Поэтесса отметила, что познакомилась с музыкантом на съёмках и теперь мечтает записать с ним совместную песню. По её словам, страдания и безответная влюблённость лишь подпитывают её вдохновение — именно они помогают ей писать новые тексты.