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24 июня, 13:11

«Хочу страдать»: 79-летняя поэтесса Рубальская призналась в любви к Niletto

Поэтесса Рубальская заявила о безответной влюблённости в певца Niletto

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев, Кирилл Каллиников

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев, Кирилл Каллиников

Поэтесса и автор хитов для Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова Лариса Рубальская призналась, что испытывает тёплые чувства к молодому певцу Niletto (Данил Прытков). Об этом она рассказала в эфире программы «Секрет на миллион».

«Хочу страдать! Вот выбрала себе Niletto как объект моей неразделённой любви», — пояснила 79-летняя Рубальская.

Поэтесса отметила, что познакомилась с музыкантом на съёмках и теперь мечтает записать с ним совместную песню. По её словам, страдания и безответная влюблённость лишь подпитывают её вдохновение — именно они помогают ей писать новые тексты.

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Ранее Лариса Рубальская опровергла слухи о тяжёлой болезни своего близкого друга — писателя-сатирика Лиона Измайлова. Поэтесса подчеркнула, что информация о якобы перенесённой им онкологии не соответствует действительности.

Милена Скрипальщикова
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