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20 мая, 14:43

«Всё замечательно»: Лариса Рубальская отреагировала на сообщения о раке у сатирика Измайлова

Поэтесса Лариса Рубальская опровергла сообщения о раке кожи у Лиона Измайлова

Лариса Рубальская и Лион Измайлов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Вячеслав Прокофьев

Лариса Рубальская и Лион Измайлов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Вячеслав Прокофьев

Близкая подруга писателя-сатирика Лиона Измайлова — Лариса Рубальская — опровергла сообщения, что её друг победил рак кожи. Об этом поэтесса заявила в беседе с «Абзацем».

«У него всё замечательно. Никакой онкологии никогда не было. Меня постоянно спрашивают об его онкологии, я уже устала опровергать эти нелепые слухи. Кто это всё придумывает?», — пояснила Рубальская.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что 85-летний Лион Измайлов победил рак кожи. СМИ писали, что в 2020 году у сатирика диагностировали раннюю стадию онкологического заболевания. Тем не менее сам писатель не делал никаких публичных заявлений касаемо своего самочувствия.

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Дарья Нарыкова
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