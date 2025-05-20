«Всё замечательно»: Лариса Рубальская отреагировала на сообщения о раке у сатирика Измайлова
Поэтесса Лариса Рубальская опровергла сообщения о раке кожи у Лиона Измайлова
Лариса Рубальская и Лион Измайлов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Вячеслав Прокофьев
Близкая подруга писателя-сатирика Лиона Измайлова — Лариса Рубальская — опровергла сообщения, что её друг победил рак кожи. Об этом поэтесса заявила в беседе с «Абзацем».
«У него всё замечательно. Никакой онкологии никогда не было. Меня постоянно спрашивают об его онкологии, я уже устала опровергать эти нелепые слухи. Кто это всё придумывает?», — пояснила Рубальская.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что 85-летний Лион Измайлов победил рак кожи. СМИ писали, что в 2020 году у сатирика диагностировали раннюю стадию онкологического заболевания. Тем не менее сам писатель не делал никаких публичных заявлений касаемо своего самочувствия.