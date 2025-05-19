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19 мая, 12:45

Байден впервые прокомментировал новость о диагностированном у него раке

Байден поблагодарил американцев за поддержку после диагностирования у него рака

Джо Байден с женой Джилл и кошечкой. Фото © Х / JoeBiden

Джо Байден с женой Джилл и кошечкой. Фото © Х / JoeBiden

Бывший президент США Джо Байден впервые прокомментировал новости, что у него обнаружили агрессивную форму рака простаты. Он поблагодарил жителей Америки за любовь и поддержку, которую они оказали ему после появления данной информации в СМИ.

«Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что становимся сильнее именно в самые трудные моменты жизни. Спасибо вам за вашу любовь и поддержку — дают нам силы», написал Байден в своём профиле в соцсети Х.

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Напомним, что у 82-летнего Байдена диагностирован рак предстательной железы с метастазами в костную ткань. Подчёркивается, что заболевание имеет агрессивную форму, однако оно восприимчиво к гормональной терапии, что даёт основания надеяться на успешное лечение. Новость о диагнозе бывшего президента США прокомментировал нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.

Наталья Афонина
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