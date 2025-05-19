Байден впервые прокомментировал новость о диагностированном у него раке

Бывший президент США Джо Байден впервые прокомментировал новости, что у него обнаружили агрессивную форму рака простаты. Он поблагодарил жителей Америки за любовь и поддержку, которую они оказали ему после появления данной информации в СМИ.

«Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что становимся сильнее именно в самые трудные моменты жизни. Спасибо вам за вашу любовь и поддержку — дают нам силы», — написал Байден в своём профиле в соцсети Х.