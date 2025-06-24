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24 июня, 15:10

«Накал страстей»: Петербурженка застряла в США из-за конфликта Ирана с Израилем

Призёр конкурса красоты Андрейчук застряла в США из-за конфликта Ирана и Израиля

Участница конкурса красоты из Петербурга. Обложка © VK / Наталья Андрейчук

Участница конкурса красоты из Петербурга. Обложка © VK / Наталья Андрейчук

Призёр международного конкурса красоты в категории Classic (45+, вошла в топ-10) Наталья Андрейчук оказалась в затруднительном положении в США. Её возвращение на родину, изначально запланированное на 26 июня транзитом через Катар, стало невозможным из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает 78.ru.

Андрейчук не может вернуться в Россию. Видео © 78.ru

Находясь в Лос-Анджелесе, Наталья активно прорабатывает альтернативные маршруты. Среди рассматриваемых вариантов — перелёт Сан-Франциско – Стамбул с последующим рейсом в Москву. Женщина выражает глубокую обеспокоенность сложившейся напряжённостью и искренне желает как можно скорее воссоединиться со своей семьёй.

«Я сейчас ищу все возможные варианты. Возможно, это будет перелёт Сан-Франциско – Стамбул, и из Стамбула уже в Москву. Переживаю очень сильно, потому что сейчас здесь идёт накал страстей. Туроператор накидывает различные варианты перелётов», — рассказала петербурженка.

Неопределённость усугубляется отсутствием прямых сведений от авиаперевозчика, всю информацию Наталья получает лишь от Росавиации и своего туроператора.

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Владимир Озеров
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