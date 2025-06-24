Украинские власти анонсировали эвакуацию шести тысяч человек из Харьковской области
Синегубов из Харьковской ОВА объявил об эвакуации 6 тысяч человек
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Украинские власти планируют эвакуировать более 6 тысяч местных жителей с Купянского направления. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
«В зоне эвакуации остается 6063 человека, в том числе 1431 — в самом Купянске», — уточнил он.
По словам чиновника, принудительный вывоз затронет 1621 жителя Боровского района и 1359 — Шевченковского.
Ранее Синегубов заявил о подготовке круговой обороны Изюма и Балаклеи, отметив, что местные власти проводят плановые мероприятия с учетом изменений на линии фронта.