Украинские власти анонсировали эвакуацию шести тысяч человек из Харьковской области

Украинские власти планируют эвакуировать более 6 тысяч местных жителей с Купянского направления. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«В зоне эвакуации остается 6063 человека, в том числе 1431 — в самом Купянске», — уточнил он.

По словам чиновника, принудительный вывоз затронет 1621 жителя Боровского района и 1359 — Шевченковского.