Life.ru узнал, сколько тысяч россияне тратят на еду в неделю

Большинство россиян (81%) предпочитают покупать продукты по настроению, однако им приходится тратить почти в два раза больше по сравнению с теми, кто заранее продумывает свой рацион. Об этом свидетельствует опрос сервиса «Пакет» от Х5, результаты которого есть в распоряжении Life.ru.

Так, приверженцы стандартного типа питания (те самые 81%) тратят на продукты примерно 4,2 тысячи рублей еженедельно. При этом в их корзинке можно найти чипсы, наггетсы, замороженную пиццу и прочие полуфабрикаты со снеками.

Интуитивное питание, которое основывается на внутреннем чувстве голода и насыщения, выбрали 8% опрошенных, а 6% придерживаются раздельного питания. Такие покупатели тратят на еженедельную продуктовую корзину меньше — по 2,2 и 2,5 тысячи рублей соответственно. Среди их покупок — гречка, мясо птицы, яйца, творог, рис и другие полезные продукты. Интересно, что веганство, вегетарианство и пескетарианство поддерживает лишь по 1% участников опроса, что подчёркивает традиционный подход к питанию в России.

Интересно, что каждый четвёртый респондент нашёл комфортный для себя тип питания в возрасте от 25 до 29 лет. У 17% респондентов пищевой распорядок с детства не изменился, что может говорить о стабильности семейных традиций. При этом лишь 6% россиян формируют свой рацион на основе медицинских показаний, а ещё 6% учитывают этические соображения.

Что касается расходов на продукты, треть россиян заявила, что может собрать продуктовую корзину на неделю, уложившись в сумму от 2000 до 3000 рублей. Для 24% респондентов оптимальный размер трат составляет 5000 рублей, в то время как четверть опрошенных тратит на еду до 7000 рублей. Однако 10% удаётся существенно сократить расходы, не превышая 2000 рублей. Покупка продуктов в супермаркетах остаётся наиболее популярной — 80% респондентов предпочитают этот способ. 16% заказывают продукты на дом, а 3% выбирают готовую еду из сервисов доставки.