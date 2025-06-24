«Витязь» снялся с чемпионата КХЛ и попрощался с фанатами
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Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» не примет участия в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ, уточнив, что в чемпионате 2025/26 будут выступать 22 команды.
«Совет директоров КХЛ рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников чемпионата, после чего правление лиги обсудит возможный перевод тольяттинской «Лады» из Восточной конференции в Западную», — говорится в официальном заявлении.
Таким образом, лига впервые с 2014 года сократит общее количество клубов, что станет заметным шагом назад для КХЛ, стремящейся сохранить географическую широту и уровень конкуренции.
«Витязь» участвовал в КХЛ с момента её основания в сезоне 2008/09. За 16 лет команда четыре раза выходила в плей-офф, но каждый раз вылетала в первом раунде. Последний сезон клуб завершил на 10-м месте в Западной конференции, не сумев пробиться в стадию плей-офф.
История «Витязя» — это путь от клуба-середняка до одной из самых колоритных команд КХЛ, в своё время прославившейся своей жёсткой, почти «боевой» манерой игры. В 2010-х команда из Подольска ассоциировалась с энфорсерами и массовыми драками, но в последние годы старалась избавиться от этого имиджа, сделав ставку на развитие молодых игроков. Однако спортивные результаты и маркетинговый перезапуск не смогли компенсировать растущие финансовые трудности и недостаток региональной поддержки. О грядущем закрытии «Витязя» стало известно ещё в начале июня. Сообщалось, что команда прекращает существование из-за хронического дефицита финансирования.