«Витязь» снялся с чемпионата КХЛ и попрощался с фанатами

Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» не примет участия в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ, уточнив, что в чемпионате 2025/26 будут выступать 22 команды.

«Совет директоров КХЛ рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников чемпионата, после чего правление лиги обсудит возможный перевод тольяттинской «Лады» из Восточной конференции в Западную», — говорится в официальном заявлении.

Таким образом, лига впервые с 2014 года сократит общее количество клубов, что станет заметным шагом назад для КХЛ, стремящейся сохранить географическую широту и уровень конкуренции.

«Витязь» участвовал в КХЛ с момента её основания в сезоне 2008/09. За 16 лет команда четыре раза выходила в плей-офф, но каждый раз вылетала в первом раунде. Последний сезон клуб завершил на 10-м месте в Западной конференции, не сумев пробиться в стадию плей-офф.