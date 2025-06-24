Режим ЧС введут в российском регионе из-за проблем с урожаем

Министр сельского хозяйства Калининградской области Артём Иванов объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе после разрушительных майских заморозков, которые нанесли беспрецедентный ущерб сельскому хозяйству. Запись его выступления доступна на странице ведомства в VK.

Глава аграрного ведомства отметил, что фермеры традиционно учитывают в своих расчётах потерю 10–15% урожая, но нынешняя ситуация, при которой погибло 60–80% посадок, представляет собой настоящую катастрофу для всего агропромышленного комплекса региона. Отмечается, что полностью погибли 496 га плодовых садов и ягодников, 1200 гектаров посевов рапса получили необратимые повреждения.

Согласно данным метеорологических наблюдений, столь аномальные для мая заморозки до — 5°C в регионе последний раз наблюдались 34 года назад, причём в этом году похолодание носило продолжительный характер: с 6 по 12 мая температура стабильно держалась в диапазоне от 0 до — 5°C, а 15-16 мая произошло повторное резкое снижение температур.

Региональные власти оперативно реагируют на последствия стихийного бедствия. Первым делом будет введён режим ЧС для мобилизации ресурсов. Одновременно начнётся оценка ущерба и разработка программы помощи сельхозпроизводителям. Ключевой приоритет — обеспечение фермеров семенами для посевной кампании.