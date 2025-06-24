Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 14:49

Режим ЧС введут в российском регионе из-за проблем с урожаем

В Калининградской области введут режим ЧС из-за последствий майских заморозков

Обложка © РИА Новости / Виталий Тимкив

Обложка © РИА Новости / Виталий Тимкив

Министр сельского хозяйства Калининградской области Артём Иванов объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе после разрушительных майских заморозков, которые нанесли беспрецедентный ущерб сельскому хозяйству. Запись его выступления доступна на странице ведомства в VK.

Глава аграрного ведомства отметил, что фермеры традиционно учитывают в своих расчётах потерю 10–15% урожая, но нынешняя ситуация, при которой погибло 60–80% посадок, представляет собой настоящую катастрофу для всего агропромышленного комплекса региона. Отмечается, что полностью погибли 496 га плодовых садов и ягодников, 1200 гектаров посевов рапса получили необратимые повреждения.

Согласно данным метеорологических наблюдений, столь аномальные для мая заморозки до — 5°C в регионе последний раз наблюдались 34 года назад, причём в этом году похолодание носило продолжительный характер: с 6 по 12 мая температура стабильно держалась в диапазоне от 0 до — 5°C, а 15-16 мая произошло повторное резкое снижение температур.

Региональные власти оперативно реагируют на последствия стихийного бедствия. Первым делом будет введён режим ЧС для мобилизации ресурсов. Одновременно начнётся оценка ущерба и разработка программы помощи сельхозпроизводителям. Ключевой приоритет — обеспечение фермеров семенами для посевной кампании.

Стало известно, когда на Ставрополье соберут первый урожай бананов
Стало известно, когда на Ставрополье соберут первый урожай бананов

Ранее сообщалось, что учёные Кабардино-Балкарского государственного университета ведут разработку перспективных гибридов пищевой кукурузы, направленную на снижение зависимости России от импортных поставок этой стратегически важной культуры. Новые сорта, разработанные с использованием современных молекулярно-генетических методов, обещают превзойти текущие по урожайности на 10-15%.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar