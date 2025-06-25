На следующей неделе начнутся усиленные колебания курса доллара. В какой диапазон войдёт рубль Валютный рынок сейчас сильно зависит от ситуации на Ближнем Востоке, цен на нефть, а также окончания налогового периода. С 1 июля курс рубля окажется под давлением и других факторов. Какие сценарии развития валютного рынка видят экономисты и сколько будет стоить рубль? 24 июня, 21:20 Экономисты сделали прогноз курса рубля с 1 июля 2025 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Urem

Анонс основных событий, которые повлияют на курс рубля с 1 июля

С 1 июля курс доллара будет формироваться под влиянием нескольких факторов. Во-первых, сократится поддержка от налогового периода, потому что основная часть экспортной выручки уже конвертирована в июне. Во-вторых, внимание инвесторов переключится на нефть: если цены останутся ниже 70 долларов за баррель, рубль может попасть под давление. Такое мнение высказал генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

По его словам, влияние на курс валют окажет и политика Банка России. Любые сигналы о возможности снижения ключевой ставки будут восприниматься как фактор к ослаблению рубля. Дополнительным катализатором может стать поведение импортёров, если спрос на валюту вырастет с началом нового месяца.

— На динамику рубля окажет влияние волатильность нефти: после ралли баррель рухнул на исходные уровни, на которых он был до начала ближневосточного конфликта. Это фактор против рубля. А вот поддержку курсу нацвалюты окажет июньский налоговый период: пик платежей экспортёров в бюджет придётся на конец этой недели, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Прогноз курса рубля с 1 июля

Доллар, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 79–81 рубль с возможными краткосрочными отклонениями в обе стороны при изменении внешнего фона. Оснований для резкого разворота рубля к ослаблению в настоящее время нет. Такой прогноз сделал Василий Гиря.

Михаил Зельцер считает, что в июле динамика курсов должна быть поактивнее: ожидается более уверенное ослабление рубля на фоне сокращения экспорта, наращивания импорта, вероятной корректировки бюджетного правила и возможного снижения ставки ЦБ ниже 20%. Ориентиры на июль — доллар ближе к 85, евро — до 95, юань — 11,5 рубля.

— На курс в июле и далее будут влиять как макроэкономические события (заседания ЦБ, в том числе и российского), так и геополитика. Тем не менее инфраструктурные факторы, связанные с трансграничными расчётами и потоками капитала, будут более существенны, но предсказать их сейчас затруднительно. В целом мы ждём постепенного развития тренда на ослабление рубля и движения в сторону выше 85 в паре с долларом США к осени, — рассказал руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров.

Текущее укрепление до 77–80 рублей за доллар во многом объясняется наступлением налогового периода в конце месяца. Впрочем, спрос на валюту относительно невысокий. И даже дополнительные объёмы инвалюты, которые поступят на российский рынок от экспортёров, кардинально на спрос не повлияют, так как пик спроса на «отпускную» валюту пришёлся на весну. Но это прогнозируемые предпосылки. На эти факторы обратил внимание частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

— К непрогнозируемым относим геополитические риски. Обстановка на Ближнем Востоке остаётся накалённой. Наш прогноз курса валют с 1 июля — 77–85 рублей за доллар, 88–94 рубля за евро и 10,7–11,6 за китайский юань, — добавил Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева