Пора в модельное! Охранник из аэропорта Внуково стал новым крашем россиянок
Охранник из аэропорта Внуково стал звездой соцсетей и покорил россиянок
Обложка © TikTok/ / dinakazieva
Неожиданная слава обрушилась на охранника из московского аэропорта Внуково. Благодаря своей привлекательной внешности он стал звездой соцсетей, а видео с ним бьют рекорды по просмотрам. Комментаторы уверены, что ему прямая дорога в модельный бизнес, а многие россиянки уже признались, что он стал их новым крашем.
Охранник из аэропорта Внуково. Видео © TikTok/ / dinakazieva
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