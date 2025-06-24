Пора в модельное! Охранник из аэропорта Внуково стал новым крашем россиянок

Неожиданная слава обрушилась на охранника из московского аэропорта Внуково. Благодаря своей привлекательной внешности он стал звездой соцсетей, а видео с ним бьют рекорды по просмотрам. Комментаторы уверены, что ему прямая дорога в модельный бизнес, а многие россиянки уже признались, что он стал их новым крашем.

Охранник из аэропорта Внуково. Видео © TikTok/ / dinakazieva

Раскрытие факта женитьбы не только не отпугнуло поклонниц, но и, как ни странно, подогрело интерес к молодому человеку. В Сети развернулась кампания с призывами к модельным агентствам рассмотреть его кандидатуру, видя в нем звезду формата «security-глянец».