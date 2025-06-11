«Истосковались»: Телеведущая Панина призвала мужчин быть активнее при знакомствах
Телеведущая Панина заявила, что мужчинам не хватает смелости для новых знакомств
Телеведущая Виктория Панина. Обложка © VK / Виктория Панина
Известная телеведущая Виктория Панина, знакомая зрителям по программе «Квартирный вопрос», поделилась своим наблюдением о современных мужчинах. Как ей кажется, им катастрофически не хватает смелости, чтобы проявлять знаки внимания к представительницам прекрасного пола. Об этом она сообщила Леди Mail.
«Мне кажется, что мужчины стали очень робкими. Подойти к красивой девушке им в какой-то момент стало очень страшно. А я хочу сказать: мужчины, не бойтесь. Девушки истосковались по вашему вниманию», — сказала она.
Несмотря на то, что современные женщины способны самостоятельно добиваться успеха, строить карьеру и воспитывать детей, за этой внешней независимостью скрывается глубокая потребность в тёплом, заботливом отношении и галантности. Сама ведущая, которая пока не встретила достойного спутника, уверена: дамы жаждут искреннего внимания и ждут того, кто не побоится сделать первый шаг.
Для тех, кто стесняется подойти к девушке познакомиться в жизни, человечество изобрело приложения для знакомств. Ранее Life.ru рассказывал, кого там так усердно разыскивают мужчины и что они обычно пишут тем, кто им понравился.