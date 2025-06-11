«Истосковались»: Телеведущая Панина призвала мужчин быть активнее при знакомствах

Известная телеведущая Виктория Панина, знакомая зрителям по программе «Квартирный вопрос», поделилась своим наблюдением о современных мужчинах. Как ей кажется, им катастрофически не хватает смелости, чтобы проявлять знаки внимания к представительницам прекрасного пола. Об этом она сообщила Леди Mail.

«Мне кажется, что мужчины стали очень робкими. Подойти к красивой девушке им в какой-то момент стало очень страшно. А я хочу сказать: мужчины, не бойтесь. Девушки истосковались по вашему вниманию», — сказала она.