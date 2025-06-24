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24 июня, 18:51

Поздно, девчат: Звезда-охранник из аэропорта Внуково женат и не собирается в модели

Mash: Звезда-охранник из аэропорта Внуково женат и не собирается в модели

Охранник Игнатий из аэропорта Внуково. Обложка © TikTok/ / dinakazieva

Охранник Игнатий из аэропорта Внуково. Обложка © TikTok/ / dinakazieva

23-летний сотрудник службы безопасности московского аэропорта Внуково внезапно оказался в центре женского внимания — видео с ним набрало миллионы просмотров, а туристки начали ждать его на сменах. По данным Mash, Игнатий родом из Уфы. В Москву переехал ещё подростком, позже прошёл срочную службу и устроился в ГБР во Внуково. Вся его жизнь изменилась месяц назад: модельный агент опубликовал с ним короткое видео в соцсетях — и ролик моментально стал вирусным.

Игнатий с женой Настей. Фото © Telegram / Mash

Игнатий с женой Настей. Фото © Telegram / Mash

Миллионы просмотров, десятки тысяч комментариев и сотни поклонниц. Девушки караулят Игнатия в аэропорту, снимают видео, подают знаки внимания. Модельные агентства тоже не остались в стороне — предложения сыпались одно за другим. Но все они остались без ответа: у охранника давно есть супруга. С Настей он познакомился шесть лет назад в метро — тогда она перепутала его с Даней Милохиным. Вновь они встретились в аэропорту, и спустя полгода начали встречаться. В ноябре прошлого года пара официально оформила отношения.

Игнатий не планирует карьеру в модельном бизнесе — его супруга против. Молодой человек благодарен ей за поддержку в трудные периоды. По его словам, именно любовь помогла ему справиться с тяжёлым разрывом в прошлом.

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Неожиданная популярность настигла охранника Внуково после вирусного видео, где он засветился благодаря своей внешности. Ролик набрал миллионы просмотров, а соцсети наполнились признаниями в симпатии. Пользователи уверены — охраннику прямая дорога в модельный бизнес.

Милена Скрипальщикова
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