Украинец, депортированный из Венгрии по обвинению в шпионаже, внезапно попросился в РФ
Blikk: Обвиняемый в шпионаже украинец Александров попросился в Россию
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konoplytska
Украинский гражданин Сергей Александров, депортированный ранее из Венгрии по обвинению в шпионаже в пользу Незалежной, подал прошение о разрешении на въезд в Россию. Об этом сообщает венгерское издание Blikk со ссылкой на адвоката.
«После ареста ему пришлось уехать на Украину, хотя он хотел попасть в Россию», — заявил адвокат Габор Сюч.
Судья посчитал, что Александрова не следовало депортировать в Киев. Мужчине якобы должна была быть предоставлена возможность добровольно выехать в РФ. Адвокат пояснил, что его подзащитный не хотел ехать зону боевых действия на Украине, а желал воспользоваться российским паспортом.
Согласно документам венгерской иммиграционной службы, при подаче заявления на вид на жительство в ноябре 2024 года Александров указал Украину как безопасную третью страну для возможного выезда из Венгрии.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский угрожал обнародовать доказательства «шпионажа» Венгрии. Экс-комик заявил о наличии у Киева доказательств якобы шпионской деятельности венгерских спецслужб на украинской территории. Зеленский сообщил, что «Будапешт пытался вмешаться во внутренние дела Украины множеством способов».