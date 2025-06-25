Украинец, депортированный из Венгрии по обвинению в шпионаже, внезапно попросился в РФ

Украинский гражданин Сергей Александров, депортированный ранее из Венгрии по обвинению в шпионаже в пользу Незалежной, подал прошение о разрешении на въезд в Россию. Об этом сообщает венгерское издание Blikk со ссылкой на адвоката.

«После ареста ему пришлось уехать на Украину, хотя он хотел попасть в Россию», — заявил адвокат Габор Сюч.

Судья посчитал, что Александрова не следовало депортировать в Киев. Мужчине якобы должна была быть предоставлена возможность добровольно выехать в РФ. Адвокат пояснил, что его подзащитный не хотел ехать зону боевых действия на Украине, а желал воспользоваться российским паспортом.

Согласно документам венгерской иммиграционной службы, при подаче заявления на вид на жительство в ноябре 2024 года Александров указал Украину как безопасную третью страну для возможного выезда из Венгрии.