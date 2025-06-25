Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 23:39

Украинец, депортированный из Венгрии по обвинению в шпионаже, внезапно попросился в РФ

Blikk: Обвиняемый в шпионаже украинец Александров попросился в Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konoplytska

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konoplytska

Украинский гражданин Сергей Александров, депортированный ранее из Венгрии по обвинению в шпионаже в пользу Незалежной, подал прошение о разрешении на въезд в Россию. Об этом сообщает венгерское издание Blikk со ссылкой на адвоката.

«После ареста ему пришлось уехать на Украину, хотя он хотел попасть в Россию», — заявил адвокат Габор Сюч.

Судья посчитал, что Александрова не следовало депортировать в Киев. Мужчине якобы должна была быть предоставлена возможность добровольно выехать в РФ. Адвокат пояснил, что его подзащитный не хотел ехать зону боевых действия на Украине, а желал воспользоваться российским паспортом.

Согласно документам венгерской иммиграционной службы, при подаче заявления на вид на жительство в ноябре 2024 года Александров указал Украину как безопасную третью страну для возможного выезда из Венгрии.

В Иране казнили очередного шпиона «Моссада»
В Иране казнили очередного шпиона «Моссада»

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский угрожал обнародовать доказательства «шпионажа» Венгрии. Экс-комик заявил о наличии у Киева доказательств якобы шпионской деятельности венгерских спецслужб на украинской территории. Зеленский сообщил, что «Будапешт пытался вмешаться во внутренние дела Украины множеством способов».

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Венгрия
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar