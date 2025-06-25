Эксперт поделился с Life.ru лайфхаками, как выбрать идеальный молодой картофель

Сезон молодого картофеля в самом разгаре, и многие задаются вопросом, как выбрать самый вкусный и качественный продукт. Life.ru обратился к Александру Панченко, управляющему партнёру Agro and Food Communications, чтобы узнать все тонкости выбора и ценообразования. Эксперт объяснил, на что обратить внимание при покупке, чтобы не ошибиться и получить качественный продукт.

По словам специалиста, сейчас средняя стоимость молодого картофеля составляет чуть больше 101 рубля, что примерно на 13-15% дороже, чем в 2024 году. Основной причиной подорожания стало сокращение поставок молодого картофеля из Египта, где уменьшили посевы этой культуры.

Собеседник Life.ru также добавил, что российские аграрии потеряли около половины будущего урожая из-за майских заморозков. Однако дефицита товара на рынке нет, так как поставки из Азербайджана и внутреннее производство в России компенсировали сокращение импорта из Египта.

«Предположу, что цена уже меняться не будет, если только незначительно. Примерно в районе 100 рублей она так и будет держаться весь сезон, пока молодой картофель будет молодым. Поэтому, наверное, ждать падения стоимости нет смысла», — пояснил эксперт.

Панченко подчеркнул, что молодой картофель легко отличить от обычного по внешнему виду и вкусовым качествам. Качество продукции от разных производителей (Египет, Азербайджан, Россия) примерно одинаковое. При выборе следует обращать внимание на следующие признаки: тонкая полупрозрачная кожура, однотонный цвет клубней, отсутствие тёмных точек и зелёного цвета (это признак содержания соланина), плотность и упругость клубней, отсутствие морщинистости и неприятного запаха.

«Картофель не должен быть мягким, наоборот, он должен быть плотным и упругим, естественно, он не должен быть морщинистым. Это говорит о неправильном хранении или о том, что это залежалый товар. И не должно быть никакого запаха, потому что какой-то запах — это признак гнили или плесени», — рассказал специалист.

Собеседник Life.ru рекомендовал выбирать клубни среднего размера, так как они равномерно провариваются и обладают более насыщенным вкусом. Если картофель продаётся в сетках, не стоит покупать упаковку, если в ней есть хотя бы одна картофелина с дефектом, так как это может указывать на скрытое заболевание.