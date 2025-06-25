Французская полиция разыскивает неизвестных, коловших девушек шприцами на фестивале

Полиция Франции пытается найти тех, кто стоит за массовыми случаями уколов девушек шприцами с неопознанным веществом на музыкальном фестивале Fête de la Musique. Об этом сообщает The Guardian.

В полицию поступили заявления от более чем 140 девушек со всей страны, утверждающих, что во время посещения фестивалей им были сделаны инъекции неизвестными веществами. Некоторые пострадавшие обнаружили следы уколов, в то время как другим потребовалась медицинская помощь в стационаре. Большинство заявительниц — девушки в возрасте от 14 до 20 лет

Изучив записи видеонаблюдения, полиция задержала двух человек, подозреваемых в совершении преступления. Однако вскоре оба были освобождены: один из-за проблем со здоровьем, а в отношении другого не хватило улик для предъявления обвинения.

Французские СМИ стараются не акцентировать внимание на национальности преступников, однако намекают на возможное участие в преступлениях нелегальных мигрантов. The Guardian сообщает, что полиция подозревает наличие несовершеннолетних среди злоумышленников.