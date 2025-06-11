Приезжий силой затолкал школьницу в машину, пытаясь «спрятать от дождя»

На проспекте Ударников в Санкт-Петербурге 45-летний приезжий силой затащил 15-летнюю девочку в автомобиль и удерживал против её воли. Побег стал возможен только благодаря вмешательству очевидцев, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Преступление заметили жители дома. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»

Инцидент произошёл во дворах Красногвардейского района, где мужчина на белом Hyundai Solaris, по свидетельству очевидцев, остановил школьницу и начал с ней разговор, который быстро перешёл в насильственные действия. Он затащил сопротивляющуюся девочку в машину и запер двери. Рабочий со стройки поблизости попытался вмешаться, постучав в окно.

Несмотря на попытки девочки вырваться, преступник вновь усадил её на заднее сиденье. В итоге она смогла покинуть автомобиль, только когда мигрант заметил, что происходящее снимают на камеру.

45-летний иностранец Али Х. был оперативно задержан. В качестве оправдания своих действий в отношении 15-летней школьницы он выдвинул абсурдную версию о желании «защитить её от дождя».