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11 июня, 10:15

Приезжий силой затолкал школьницу в машину, пытаясь «спрятать от дождя»

В Петербурге 45-летний иностранец силой затолкал школьницу в машину

Машина мигранта, в которую он затолкал школьницу. Обложка © «Mash на Мойке».

Машина мигранта, в которую он затолкал школьницу. Обложка © «Mash на Мойке».

На проспекте Ударников в Санкт-Петербурге 45-летний приезжий силой затащил 15-летнюю девочку в автомобиль и удерживал против её воли. Побег стал возможен только благодаря вмешательству очевидцев, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Преступление заметили жители дома. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»

Инцидент произошёл во дворах Красногвардейского района, где мужчина на белом Hyundai Solaris, по свидетельству очевидцев, остановил школьницу и начал с ней разговор, который быстро перешёл в насильственные действия. Он затащил сопротивляющуюся девочку в машину и запер двери. Рабочий со стройки поблизости попытался вмешаться, постучав в окно.

Несмотря на попытки девочки вырваться, преступник вновь усадил её на заднее сиденье. В итоге она смогла покинуть автомобиль, только когда мигрант заметил, что происходящее снимают на камеру.

45-летний иностранец Али Х. был оперативно задержан. В качестве оправдания своих действий в отношении 15-летней школьницы он выдвинул абсурдную версию о желании «защитить её от дождя».

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Ранее в Нижнем Новгороде 51-летний мужчина приставал к девочкам-подросткам (12–14 лет), заводя с ними разговоры и проявляя интерес. Кульминацией стало его непристойное предложение показать им свой интимный пирсинг. За девочек вступился 20-летний молодой человек, однако педофил пырнул его ножом.

Алиса Хуссаин
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