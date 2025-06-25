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25 июня, 07:21

«Один из лучших в своём классе»: Ростех передал ВС РФ новую партию истребителей Су-35С

«Ростех»: Армия России получила новую партию истребителей Су-35С

Истребители поколения 4++ Су-35С. Обложка © Telegram / Ростех

Истребители поколения 4++ Су-35С. Обложка © Telegram / Ростех

Госкорпорация «Ростех» передала Министерству обороны России очередную партию многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Самолёты поступили в части Воздушно-космических сил, сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Партия многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Видео © Telegram / Ростех

«Су-35С остаётся одним из лучших в своём классе. Эти машины помогают выполнять поставленные задачи и приближать победу», — подчеркнул первый замглавы «Ростеха» Владимир Артяков.

По его словам, самолёты успешно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции. Артяков отметил высокую манёвренность, точность навигационного и прицельного оборудования, а также способность выполнять сложные элементы пилотажа и боевого применения.

Су-35С предназначен для завоевания господства в воздухе, а также для поражения наземных и морских целей в любых погодных условиях и в любое время суток. Истребитель способен эффективно действовать на больших расстояниях от базового аэродрома, включая применение широкого спектра вооружений на различных высотах и скоростях.

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Ранее сообщалось, что «Ростех» пополнил арсенал российских разработок новой ракетой «Булат», предназначенной для повышения эффективности ПТРК. Новинка позволяет увеличить возимый боезапас в четыре раза и расширить возможности поражения различных целей.

Мария Любицкая
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