«Один из лучших в своём классе»: Ростех передал ВС РФ новую партию истребителей Су-35С
«Ростех»: Армия России получила новую партию истребителей Су-35С
Истребители поколения 4++ Су-35С. Обложка © Telegram / Ростех
Госкорпорация «Ростех» передала Министерству обороны России очередную партию многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Самолёты поступили в части Воздушно-космических сил, сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
Партия многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Видео © Telegram / Ростех
«Су-35С остаётся одним из лучших в своём классе. Эти машины помогают выполнять поставленные задачи и приближать победу», — подчеркнул первый замглавы «Ростеха» Владимир Артяков.
По его словам, самолёты успешно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции. Артяков отметил высокую манёвренность, точность навигационного и прицельного оборудования, а также способность выполнять сложные элементы пилотажа и боевого применения.
Су-35С предназначен для завоевания господства в воздухе, а также для поражения наземных и морских целей в любых погодных условиях и в любое время суток. Истребитель способен эффективно действовать на больших расстояниях от базового аэродрома, включая применение широкого спектра вооружений на различных высотах и скоростях.
Ранее сообщалось, что «Ростех» пополнил арсенал российских разработок новой ракетой «Булат», предназначенной для повышения эффективности ПТРК. Новинка позволяет увеличить возимый боезапас в четыре раза и расширить возможности поражения различных целей.