В «Ростехе» представили новую российскую ракету «Булат»
«Ростех»: Ракета «Булат» способна увеличить боезапас расчёта ПТРК в четыре раза
Ракета. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974
Благодаря небольшому весу новая ракета 9М134 «Булат» позволяет в четыре раза увеличить количество боеприпасов, доступных для расчёта ПТРК, а также расширяет возможности поражения различных целей. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).
«Изделие 9М134 легче управляемой ракеты «Корнет», это позволяет расчёту до четырёх раз увеличить боезапас, таким образом повышается разнообразие и вариативность средств поражения. При этом такое решение предоставляет возможность расчёту успешно уничтожать «Булатом» цели, для которых мощь ракеты «Корнета» избыточна», — сообщили представители холдинга в беседе с РИА «Новости».
Впервые новую ракету продемонстрировала на форуме «Армия-2024» компания «Высокоточные комплексы». Её разработали специально для уничтожения широкого спектра целей, включая легко- и среднебронированную технику, а также небронированные объекты. Ракета способна преодолевать динамическую защиту.
А ранее Life.ru сообщал, как российская ракета «Бандероль» застала врасплох ВСУ. Ракета имеет дальность около 500 километров и может достигать скорости 650 километров в час. Революционным шагом стало создание универсальной пусковой платформы для ракет.