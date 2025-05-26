В «Ростехе» представили новую российскую ракету «Булат»

Благодаря небольшому весу новая ракета 9М134 «Булат» позволяет в четыре раза увеличить количество боеприпасов, доступных для расчёта ПТРК, а также расширяет возможности поражения различных целей. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).

«Изделие 9М134 легче управляемой ракеты «Корнет», это позволяет расчёту до четырёх раз увеличить боезапас, таким образом повышается разнообразие и вариативность средств поражения. При этом такое решение предоставляет возможность расчёту успешно уничтожать «Булатом» цели, для которых мощь ракеты «Корнета» избыточна», — сообщили представители холдинга в беседе с РИА «Новости».