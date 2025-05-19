«Бандероль» из России навела шумиху в рядах ВСУ
19FortyFive: Ряды ВСУ обеспокоены из-за российской ракеты «Бандероль»
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) всерьёз обеспокоены российской ракетой «Бандероль» (S8000 Banderol). Они отмечают, что в России находят способы создания более бюджетных ракет, которые могут быть промежуточным звеном между крылатыми или баллистическими ракетами и беспилотниками. Об этом сообщает американский журнал 19FortyFive.
«Бандероль» оснащена китайскими и западными комплектующими, так что введённые против РФ санкции особо не мешают созданию нового вооружения. Система «Бандероль» также подчёркивает растущий интерес стран к более дешёвым средствам нанесения точных ударов на больших расстояниях.
Напомним, что ракета имеет дальность около 500 километров и может достигать скорости 650 километров в час. Революционным шагом стало создание универсальной пусковой платформы для ракет. Теперь ракеты можно запускать с самых разных носителей: самолётов, вертолётов и беспилотников.