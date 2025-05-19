«Бандероль» из России навела шумиху в рядах ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) всерьёз обеспокоены российской ракетой «Бандероль» (S8000 Banderol). Они отмечают, что в России находят способы создания более бюджетных ракет, которые могут быть промежуточным звеном между крылатыми или баллистическими ракетами и беспилотниками. Об этом сообщает американский журнал 19FortyFive.

«Бандероль» оснащена китайскими и западными комплектующими, так что введённые против РФ санкции особо не мешают созданию нового вооружения. Система «Бандероль» также подчёркивает растущий интерес стран к более дешёвым средствам нанесения точных ударов на больших расстояниях.