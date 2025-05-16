Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 11:02

«Мы не шутим!» Лукашенко пригрозил Западу российской ракетой «Орешник‎»

Лукашенко: Белоруссия не шутит, когда размещает у себя российское оружие

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что не подведёт «российских братьев» и республика готова дать отпор любой вражеской силе. Об этом глава государства сказал на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым, который прибыл в Минск.

«Мы обсудим сегодня эти вопросы. Поэтому все должны понимать, что мы здесь не шутим. Мы ни на кого нападать не собираемся. Но если… Мы вынуждены защищать не только историческую правду, но и свою землю, своих родных, близких, семьи свои и наше Отечество. В этом вы можете быть уверены. Мы абсолютно готовы и не подведём в нашей части наших российских братьев»,цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Он отметил, что Москва и Минск продвинулись в вопросах размещения на белорусской территории самого новейшего вооружения, в том числе «Орешника». Лукашенко добавил, что стороны продолжают активно реализовывать данные инициативы и работать над новым оружием.

Лукашенко рассказал о недавнем разговоре с Путиным
Лукашенко рассказал о недавнем разговоре с Путиным

Напомним, министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Белоруссию с рабочим визитом. Он проведёт встречи с военно-политическим руководством страны. В первую очередь начались переговоры министра с президентом республики Александром Лукашенко.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar