«Мы не шутим!» Лукашенко пригрозил Западу российской ракетой «Орешник‎»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что не подведёт «российских братьев» и республика готова дать отпор любой вражеской силе. Об этом глава государства сказал на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым, который прибыл в Минск.

«Мы обсудим сегодня эти вопросы. Поэтому все должны понимать, что мы здесь не шутим. Мы ни на кого нападать не собираемся. Но если… Мы вынуждены защищать не только историческую правду, но и свою землю, своих родных, близких, семьи свои и наше Отечество. В этом вы можете быть уверены. Мы абсолютно готовы и не подведём в нашей части наших российских братьев», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.