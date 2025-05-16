Белоусов прибыл в Минск и встретился с Лукашенко
Минобороны: Белоусов прибыл с рабочим визитом в Белоруссию
Андрей Белоусов. Фото © Life.ru
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Белоруссию с рабочим визитом. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
«Министра обороны РФ лично встретил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин», — сообщили там.
В Белоруссии Белоусов проведёт встречи с военно-политическим руководством страны. Как сообщает проект «Пул первого», в эти минуты идут переговоры главы Минобороны РФ с президентом республики Александром Лукашенко. В начале встречи глава Белоруссии рассказал о своей совсем недавней беседе с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Лукашенко указал на желание Польши и Литвы минировать границы с Белоруссией и РФ. Он подчеркнул, что в условиях новой опасности — возрождения нацистской идеологии в Европе — Минск напоминает мировому сообществу о важности исторического опыта, полученного в годы борьбы с фашизмом.