Белоусов прибыл в Минск и встретился с Лукашенко

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Белоруссию с рабочим визитом. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Министра обороны РФ лично встретил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин», — сообщили там.

В Белоруссии Белоусов проведёт встречи с военно-политическим руководством страны. Как сообщает проект «Пул первого», в эти минуты идут переговоры главы Минобороны РФ с президентом республики Александром Лукашенко. В начале встречи глава Белоруссии рассказал о своей совсем недавней беседе с президентом России Владимиром Путиным.