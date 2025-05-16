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Регион
16 мая, 08:31

Белоусов прибыл в Минск и встретился с Лукашенко

Минобороны: Белоусов прибыл с рабочим визитом в Белоруссию

Андрей Белоусов. Фото © Life.ru

Андрей Белоусов. Фото © Life.ru

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Белоруссию с рабочим визитом. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Министра обороны РФ лично встретил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин», — сообщили там.

В Белоруссии Белоусов проведёт встречи с военно-политическим руководством страны. Как сообщает проект «Пул первого», в эти минуты идут переговоры главы Минобороны РФ с президентом республики Александром Лукашенко. В начале встречи глава Белоруссии рассказал о своей совсем недавней беседе с президентом России Владимиром Путиным.

Белоусов провёл переговоры с главой военного ведомства Буркина-Фасо
Белоусов провёл переговоры с главой военного ведомства Буркина-Фасо

Ранее Лукашенко указал на желание Польши и Литвы минировать границы с Белоруссией и РФ. Он подчеркнул, что в условиях новой опасности — возрождения нацистской идеологии в Европе — Минск напоминает мировому сообществу о важности исторического опыта, полученного в годы борьбы с фашизмом.

Никита Никонов
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