Белоусов провёл переговоры с главой военного ведомства Буркина-Фасо

Министр обороны России Андрей Белоусов провёл встречу со своим коллегой из Буркина-Фасо — министром обороны и по делам ветеранов Селестеном Симпоре, о чём сообщили в Министерстве обороны РФ. Он отметил, что страна является давним партнёром и союзником России.

«Мы искренне уважаем вашу страну и дорожим нашими тёплыми и дружественными отношениями. Нас объединяет множество совместных задач и проектов», — заявил министр.

Он также подчеркнул, что Россия поддерживает стремление Буркина-Фасо к самостоятельной внешней политике и защите суверенитета. По словам Белоусова, сотрудничество в рамках двустороннего соглашения по военной линии усилит обороноспособность вооружённых сил Буркина-Фасо.

В ответ бригадный генерал Симпоре выразил признательность за приглашение на празднование годовщины Победы над нацизмом, назвав это важной датой для всего мира. Он также отметил прогресс в военно-техническом сотрудничестве между странами, включая реализацию нескольких успешных проектов.

Симпоре передал Белоусову тёплые слова от имени народа Буркина-Фасо, подчеркнув крепкие узы дружбы и взаимного уважения между государствами.

В Минобороны РФ добавили, что на переговорах обсуждались ключевые направления двустороннего взаимодействия в оборонной сфере.