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10 мая, 19:21

Белоусов провёл переговоры с главой военного ведомства Буркина-Фасо

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов провёл встречу со своим коллегой из Буркина-Фасо — министром обороны и по делам ветеранов Селестеном Симпоре, о чём сообщили в Министерстве обороны РФ. Он отметил, что страна является давним партнёром и союзником России.

«Мы искренне уважаем вашу страну и дорожим нашими тёплыми и дружественными отношениями. Нас объединяет множество совместных задач и проектов», — заявил министр.

Он также подчеркнул, что Россия поддерживает стремление Буркина-Фасо к самостоятельной внешней политике и защите суверенитета. По словам Белоусова, сотрудничество в рамках двустороннего соглашения по военной линии усилит обороноспособность вооружённых сил Буркина-Фасо.

В ответ бригадный генерал Симпоре выразил признательность за приглашение на празднование годовщины Победы над нацизмом, назвав это важной датой для всего мира. Он также отметил прогресс в военно-техническом сотрудничестве между странами, включая реализацию нескольких успешных проектов.

Симпоре передал Белоусову тёплые слова от имени народа Буркина-Фасо, подчеркнув крепкие узы дружбы и взаимного уважения между государствами.

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В Минобороны РФ добавили, что на переговорах обсуждались ключевые направления двустороннего взаимодействия в оборонной сфере.

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Ранее Life.ru рассказывал, что глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре не стал скрывать своего восхищения российским комплексом «Орешник». По его словам, это изобретение вызывает трепет во всём мире. Он посетил Российский химико-технологический университет и рассказал студентам, что от этого грозного оружия «дрожат все вокруг».

Анастасия Никонорова
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