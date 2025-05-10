Путин: Россия в два раза увеличила квоты для студентов из Буркина-Фасо

В ходе переговоров с главой Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре российский лидер Владимир Путин сообщил о значительном расширении образовательной программы для граждан африканской страны.

По словам президента, в текущем и следующем учебном году количество бюджетных мест для студентов из Буркина-Фасо в российских вузах было увеличено более чем вдвое. В рамках новой квоты планируется принять дополнительно 27 буркинийских студентов.

Путин также отметил, что за все годы сотрудничества в российских образовательных учреждениях прошли обучение около 3,5 тысячи граждан Буркина-Фасо, что свидетельствует о давних и прочных связях между странами в сфере образования.