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Регион
16 мая, 09:26

Лукашенко рассказал о недавнем разговоре с Путиным

Лукашенко: Мы с Путиным провели разговор позавчера

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о недавнем контакте с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, диалог состоялся пару дней назад.

«Мы говорили с ним позавчера», — уточнил Лукашенко.

Эту информацию глава государства озвучил в Минске в ходе переговоров с министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым.

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Ранее глава Минобороны России прибыл в Минск с рабочим визитом, где его лично встретил белорусский министр обороны Виктор Хренин. Белоусов проведёт встречи с военно-политическим руководством Республики Беларусь.

Владимир Озеров
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