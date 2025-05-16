Лукашенко рассказал о недавнем разговоре с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о недавнем контакте с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, диалог состоялся пару дней назад.

«Мы говорили с ним позавчера», — уточнил Лукашенко.

Эту информацию глава государства озвучил в Минске в ходе переговоров с министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым.