Журналист извинился перед Лукашенко за промах на Параде Победы

В ходе московского Парада Победы белорусский лидер Александр Лукашенко демонстрировал особое отношение к своим военнослужащим. Он не только поднимался со своего места, но и выражал поддержку бойцам, сжимая кулак. Эти подробности сообщил корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, опровергая свои слова в репортаже.

«Я вчера в репортаже «Победа была за ними» про парад написал, что Александр Лукашенко не встал, когда мимо шёл военный расчёт Белоруссии. А тут об этом стали говорить в Белоруссии, я посмотрел видео трансляции парада. Было, встал. И кулак сжал и поднял. И сел», — заявил он.

Журналист пояснил, что в суматохе не заметил этот эпизод. Колесников подчеркнул, что за это следует извиниться перед белорусским лидером, поскольку ситуация серьёзная, и на его месте он бы тоже огорчился.