Журналист извинился перед Лукашенко за промах на Параде Победы
Белорусский лидер Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
В ходе московского Парада Победы белорусский лидер Александр Лукашенко демонстрировал особое отношение к своим военнослужащим. Он не только поднимался со своего места, но и выражал поддержку бойцам, сжимая кулак. Эти подробности сообщил корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, опровергая свои слова в репортаже.
«Я вчера в репортаже «Победа была за ними» про парад написал, что Александр Лукашенко не встал, когда мимо шёл военный расчёт Белоруссии. А тут об этом стали говорить в Белоруссии, я посмотрел видео трансляции парада. Было, встал. И кулак сжал и поднял. И сел», — заявил он.
Журналист пояснил, что в суматохе не заметил этот эпизод. Колесников подчеркнул, что за это следует извиниться перед белорусским лидером, поскольку ситуация серьёзная, и на его месте он бы тоже огорчился.
Ранее Лукашенко выразил восхищение красотой и масштабом Парада Победы на Красной площади. По словам политика, событие стало самым впечатляющим из всех российских парадов, на которых он присутствовал.