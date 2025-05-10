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Регион
10 мая, 14:13

Журналист извинился перед Лукашенко за промах на Параде Победы

Белорусский лидер Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

В ходе московского Парада Победы белорусский лидер Александр Лукашенко демонстрировал особое отношение к своим военнослужащим. Он не только поднимался со своего места, но и выражал поддержку бойцам, сжимая кулак. Эти подробности сообщил корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, опровергая свои слова в репортаже.

«Я вчера в репортаже «Победа была за ними» про парад написал, что Александр Лукашенко не встал, когда мимо шёл военный расчёт Белоруссии. А тут об этом стали говорить в Белоруссии, я посмотрел видео трансляции парада. Было, встал. И кулак сжал и поднял. И сел», — заявил он.

Журналист пояснил, что в суматохе не заметил этот эпизод. Колесников подчеркнул, что за это следует извиниться перед белорусским лидером, поскольку ситуация серьёзная, и на его месте он бы тоже огорчился.

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Ранее Лукашенко выразил восхищение красотой и масштабом Парада Победы на Красной площади. По словам политика, событие стало самым впечатляющим из всех российских парадов, на которых он присутствовал.

Александра Мышляева
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