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9 мая, 12:54

«Сказал приеду – приехал!»: Лукашенко похвалил прибывшего в Москву Фицо за упорство

Лукашенко похвалил Фицо, который смог добраться до Москвы

Александр Лукашенко, Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, Михаил Метцель

Александр Лукашенко, Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, Михаил Метцель

На полях торжеств в Москве, посвящённых 80-й годовщине Великой Победы, произошёл короткий, но примечательный диалог. Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично поприветствовал премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который всё-таки приехал в Москву, несмотря на все трудности. Об этом сообщает проект «Пул Первого».

«Молодец! Сказал приеду приехал!», — похвалил Лукашенко словацкого премьера.

Этот ёмкий комментарий, подчёркивающий поступок Роберта Фицо, не прошёл мимо внимания журналистов.

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Долгим и извилистым оказался путь Роберта Фицо в Москву на День Победы. Его визиту препятствовали многие страны. Так, например, поездку намеренно пыталась сорвать Эстония, однако политик всё же прибыл в российскую столицу вовремя.

Владимир Озеров
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