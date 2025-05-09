«Сказал приеду – приехал!»: Лукашенко похвалил прибывшего в Москву Фицо за упорство

На полях торжеств в Москве, посвящённых 80-й годовщине Великой Победы, произошёл короткий, но примечательный диалог. Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично поприветствовал премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который всё-таки приехал в Москву, несмотря на все трудности. Об этом сообщает проект «Пул Первого».