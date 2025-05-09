«Сказал приеду – приехал!»: Лукашенко похвалил прибывшего в Москву Фицо за упорство
Лукашенко похвалил Фицо, который смог добраться до Москвы
Александр Лукашенко, Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, Михаил Метцель
На полях торжеств в Москве, посвящённых 80-й годовщине Великой Победы, произошёл короткий, но примечательный диалог. Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично поприветствовал премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который всё-таки приехал в Москву, несмотря на все трудности. Об этом сообщает проект «Пул Первого».
«Молодец! Сказал приеду — приехал!», — похвалил Лукашенко словацкого премьера.
Этот ёмкий комментарий, подчёркивающий поступок Роберта Фицо, не прошёл мимо внимания журналистов.
Долгим и извилистым оказался путь Роберта Фицо в Москву на День Победы. Его визиту препятствовали многие страны. Так, например, поездку намеренно пыталась сорвать Эстония, однако политик всё же прибыл в российскую столицу вовремя.