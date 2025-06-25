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25 июня, 09:38

Решетников анонсировал отмену виз с рядом стран Ближнего Востока и Азии

Решетников: Россия готовит отмену виз с рядом стран Ближнего Востока и Азии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Россия рассматривает возможность отмены визового режима с некоторыми странами Ближнего Востока и Азии. Министр экономического развития Максим Решетников сообщил об этом на встрече с дипломатами.

«В апреле подписали соглашение об отмене виз с Оманом. На очереди — Иордания, Мьянма, Бахрейн, ряд других стран Ближнего Востока и Азии. Расширяем список стран на электронную визу: сейчас их уже 64. Рассматриваем возможность введения её многократного использования», — сказал он.

Россия предпринимает активные шаги для увеличения потока иностранных туристов. Одним из ключевых направлений является упрощение визового режима, включая действующие соглашения о безвизовых групповых поездках с Китаем и Ираном, а также переговоры с Вьетнамом и Индией. По словам Решетникова, для продвижения страны как привлекательного туристического направления используется бренд Discover Russia, а также участие в международных выставках и организация ознакомительных туров для представителей туристической индустрии и блогеров из стран Ближнего Востока и Азии.

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Ранее Life.ru сообщал, что с 12 июля Испания вводит визовый режим для транзитных пассажиров из России, следующих через международные аэропорты страны. Это означает, что российским гражданам для такой пересадки теперь потребуется виза.

Мария Любицкая
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