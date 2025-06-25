Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 09:36

Песков: Россия надеется на мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о надежде на отсутствие новой эскалации конфликта между Ереваном и Баку. По его словам, страны находятся на завершающей стадии работы над мирным договором, который крайне важен для стабильности и безопасности в регионе.

«Страны очень близки к завершению работы над договором, и мы надеемся, что эта работа будет финализирована. <...> Этот договор очень необходим для стабильности и атмосферы безопасности в регионе. Со своей стороны мы всегда повторяем, что в случае, если это будет востребовано, мы готовы способствовать этому процессу», — сказал Песков.

Ожидается, что подписание договора может стать значительным шагом к нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также к укреплению стабильности в регионе.

Пашинян предлагает воздвигнуть в Армении «Перекрёсток мира»
Пашинян предлагает воздвигнуть в Армении «Перекрёсток мира»

Напомним, что Ереван и Баку согласовали мирный договор и в скором времени намерены его подписать. Несмотря на существующие разногласния между странами, премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что войны между государствами не произойдёт.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Азербайджан
  • Армения
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar