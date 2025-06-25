Песков: Россия надеется на мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о надежде на отсутствие новой эскалации конфликта между Ереваном и Баку. По его словам, страны находятся на завершающей стадии работы над мирным договором, который крайне важен для стабильности и безопасности в регионе.

«Страны очень близки к завершению работы над договором, и мы надеемся, что эта работа будет финализирована. <...> Этот договор очень необходим для стабильности и атмосферы безопасности в регионе. Со своей стороны мы всегда повторяем, что в случае, если это будет востребовано, мы готовы способствовать этому процессу», — сказал Песков.