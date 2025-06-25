«Начали всех класть»: ОМОН сорвал кулачные бои в бывшем СИЗО «Кресты» в Петербурге

Бойцовский турнир по MMA в бывшем здании СИЗО «Кресты» в Петербурге прервали до начала поединков. Мероприятие разогнал прибывший на место ОМОН.

ОМОН задержал участников турнира по ММА в здании бывших «Крестов». Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / prime.fighting.league

«Уже должен был выходить на ринг, стою с голым торсом, размятый. Вдруг начали всех класть, я думал, что это пранк сначала или местные охранники дебош какой-то успокаивают», — рассказал один из участников в соцсетях.

По предварительным данным, причиной появление силовиков стало отсутствие надлежащего разрешения на проведения соревнований. При этом организаторы заявляют, что турнир был согласован с федерацией бокса и у них имеются все необходимые документы. В настоящее время прокуратура проводит проверку по данному факту, сообщает 78.ru.