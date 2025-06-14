ОМОН прервал стрим петербургского блогера Эль Капитана, а суд отправил его в СИЗО

Петербургский блогер Эль Капитан (Юрий Кузнецов) арестован на два месяца по решению Петроградского районного суда. Ранее его задержали во время стрима. Блогер обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Следствие полагает, что основной его источник дохода связан с продажей запрещённых веществ. В ходе обысков у стримера было обнаружено почти девять граммов мефедрона.

Арест Эль Капитана. Видео © Telegram / «ЛЕБЕДИНОЕ озеро»

При избрании меры пресечения Эль Капитан заявил суду о своих доходах, которые варьируются от 250 до 500 тысяч рублей. Он утверждал, что зарабатывает на рекламе мобильных приложений. Однако доказательства легальности заработка предоставить не смог, сообщила руководитель Объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

«У суда Юрий просил подписку о невыезде, оспаривая свою причастность к сбыту, сообщил, что его доход в месяц составляет 250000 — 500000 рублей. Юрий рекламирует еду, приложения и прочее, вот только документов никаких предоставить не смог. Обещал не скрываться, являться и, вообще, хорошо себя вести. Защитник добавил, что формально отсутствуют поводы к возбуждению уголовного дела», — заявила Лебедева.

«Mash на Мойке» ранее сообщал, что в квартиру Кузнецова во время прямой трансляции ворвались люди в штатском с криками. Отмечается, что зрители, подписчики и соседи неоднократно упрекали «Капитана» в чрезмерном употреблении запрещённых веществ.

Кузнецов прославился провокационными видео в TikTok, которые собирали миллионы просмотров благодаря эпатажным темам. В последние годы он изменил имидж и начал проводить странные стримы из своей квартиры в компании девушек и молодых людей, порой балансирующие на грани трэш-контента.