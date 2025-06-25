Мадс Миккельсен заявил, что его не пустили в США из-за мема про Вэнса
Nordlys: Норвежского туриста не пустили в США из-за мема с Вэнсом
Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry
Норвежца депортировали из США из-за мема. 21-летний турист Мадс Миккельсен, тёзка известного датского актёра, утверждает, что был задержан в аэропорту Ньюарка 11 июня и депортирован из-за шутливого мема с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. По его словам, пограничники обнаружили в его телефоне изображение политика с лысой головой в форме яйца, после чего отказали во въезде.
Мем, из-за которого норвежца якобы не пустили в США. Обложка © Х / AFpost
Во время досмотра Миккельсена допрашивали о возможных связях с наркотрафиком, террористической деятельностью и экстремистскими организациями. Под давлением — с угрозами штрафа в 5 тысяч долларов или пятилетним тюремным сроком — он был вынужден разблокировать свой телефон для проверки. После того как в галерее устройства обнаружили спорный мем с изображением вице-президента, туриста немедленно депортировали, не предоставив внятных объяснений причин отказа во въезде.
«Они задавали вопросы о наркоторговле, террористических заговорах и правом экстремизме совершенно без причины», — заявил он в беседе с изданием Nordlys.
При этом таможенно-пограничная служба США опровергла заявления норвежца, заявив, что реальной причиной отказа стало употребление им запрещённых веществ. В ведомстве назвали версию с мемом «ложной».
Миккельсен уже вернулся в Норвегию, где планирует обратиться за юридической консультацией относительно возможных действий в этой ситуации.
Ранее сообщалось, что житель Краснодара попытался перевезти через Крымский мост компактный огнемёт собственного производства. Как объяснил молодой человек, устройство он создал для защиты от комаров во время отдыха, вдохновившись идеями Илона Маска.