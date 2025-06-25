Мадс Миккельсен заявил, что его не пустили в США из-за мема про Вэнса

Норвежца депортировали из США из-за мема. 21-летний турист Мадс Миккельсен, тёзка известного датского актёра, утверждает, что был задержан в аэропорту Ньюарка 11 июня и депортирован из-за шутливого мема с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. По его словам, пограничники обнаружили в его телефоне изображение политика с лысой головой в форме яйца, после чего отказали во въезде.

Мем, из-за которого норвежца якобы не пустили в США. Обложка © Х / AFpost

Во время досмотра Миккельсена допрашивали о возможных связях с наркотрафиком, террористической деятельностью и экстремистскими организациями. Под давлением — с угрозами штрафа в 5 тысяч долларов или пятилетним тюремным сроком — он был вынужден разблокировать свой телефон для проверки. После того как в галерее устройства обнаружили спорный мем с изображением вице-президента, туриста немедленно депортировали, не предоставив внятных объяснений причин отказа во въезде.

«Они задавали вопросы о наркоторговле, террористических заговорах и правом экстремизме совершенно без причины», — заявил он в беседе с изданием Nordlys.

При этом таможенно-пограничная служба США опровергла заявления норвежца, заявив, что реальной причиной отказа стало употребление им запрещённых веществ. В ведомстве назвали версию с мемом «ложной».

Миккельсен уже вернулся в Норвегию, где планирует обратиться за юридической консультацией относительно возможных действий в этой ситуации.