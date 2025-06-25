Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 12:26

Двухлетняя девочка провалилась в дыру между досками на детской площадке под Астраханью

SHOT: В Ахтубинске 2-летняя девочка упала между досками на детской площадке

Девочка упала в дыру между досок в Астраханской области. Обложка © SHOT

Девочка упала в дыру между досок в Астраханской области. Обложка © SHOT

В Астраханской области двухлетняя девочка провалилась между расшатанными досками на игровой площадке возле Дома культуры речников в Ахтубинске. По информации SHOT, ребёнок находился под присмотром отца, когда во время игры неожиданно рухнул в образовавшийся провал, получив травму губы.

Момент падения девочки на детской площадке в Астраханской области. Видео © SHOT

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Родители подчёркивают, что инцидент нанёс ребёнку не только физические повреждения, но и причинил психологическую травму. Уточняется, что в момент происшествия на площадке отсутствовала важная доска, которую, по словам очевидцев, установили лишь после случившегося.

Папа девочки собирает подписи для обращения в прокуратуру. Он хочет, чтобы власти восстановили детские площадки в городе. К слову, это не первый случай в Ахтубинске: в мае текущего года другой ребёнок сломал палец, провалившись в дыру на аналогичной игровой площадке. Местные жители бьют тревогу, требуя немедленного принятия мер по обеспечению безопасности детей.

Местные жители в шоке: В Москве мигранты устроили забой барана прямо на детской площадке
Местные жители в шоке: В Москве мигранты устроили забой барана прямо на детской площадке

Ранее опасную рептилию заметили в непосредственной близости от детской площадки в районе Битцевского парка. Предположительно это был щитомордник – ядовитый представитель семейства гадюковых. Службы отлова оперативно отреагировали на вызов, однако к их прибытию змея уже скрылась.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Только на Life
  • Астраханская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar