Двухлетняя девочка провалилась в дыру между досками на детской площадке под Астраханью

В Астраханской области двухлетняя девочка провалилась между расшатанными досками на игровой площадке возле Дома культуры речников в Ахтубинске. По информации SHOT, ребёнок находился под присмотром отца, когда во время игры неожиданно рухнул в образовавшийся провал, получив травму губы.

Момент падения девочки на детской площадке в Астраханской области. Видео © SHOT

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Родители подчёркивают, что инцидент нанёс ребёнку не только физические повреждения, но и причинил психологическую травму. Уточняется, что в момент происшествия на площадке отсутствовала важная доска, которую, по словам очевидцев, установили лишь после случившегося.

Папа девочки собирает подписи для обращения в прокуратуру. Он хочет, чтобы власти восстановили детские площадки в городе. К слову, это не первый случай в Ахтубинске: в мае текущего года другой ребёнок сломал палец, провалившись в дыру на аналогичной игровой площадке. Местные жители бьют тревогу, требуя немедленного принятия мер по обеспечению безопасности детей.