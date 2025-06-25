«Уже не НАТО»: Life.ru спросил у политолога, что будет с альянсом, если Трамп от него отвернётся

Трамп интерес к альянсу потерял задолго до того, как на первый срок был избран. Говорил об этом с разной степенью открытости и с разной степенью прямоты. Трамп говорил о том, что НАТО устарело ещё с 2015 года как минимум. Хотя люди, которые глубже его изучали, знают, что он чуть ли не с 90-х годов об этом говорил постоянно.