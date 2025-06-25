«Уже не НАТО»: Life.ru спросил у политолога, что будет с альянсом, если Трамп от него отвернётся
Политолог Дробницкий: НАТО утратит смысл существования без участия США
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НАТО может полностью потерять актуальность, если президент США Дональд Трамп окончательно утратит интерес к военному блоку. Об этом Life.ru заявил американист, публицист и политолог Дмитрий Дробницкий. По его словам, американский лидер давно не видит в альянсе никакой ценности и воспринимает его как «враждебную структуру».
Трамп интерес к альянсу потерял задолго до того, как на первый срок был избран. Говорил об этом с разной степенью открытости и с разной степенью прямоты. Трамп говорил о том, что НАТО устарело ещё с 2015 года как минимум. Хотя люди, которые глубже его изучали, знают, что он чуть ли не с 90-х годов об этом говорил постоянно.
Как отметил политолог, американский лидер, несмотря на законодательные ограничения, не позволяющие ему единолично вывести страну из НАТО (согласно закону 2024 года требуется одобрение Конгресса), использует ситуацию для оказания давления на союзников. Активное продвижение идеи о выделении 5% ВВП на оборону, по мнению эксперта, является частью этой стратегии. Европейские страны, особенно Германия, осознают катастрофические последствия возможного распада альянса, который может подорвать их экономику и привести к масштабным изменениям в Европе, что делает их уязвимыми для такого давления.
Как подчеркнул собеседник Life.ru, существование Европы как единого целого напрямую зависит от поддержки США. Без Вашингтона, по его мнению, ни европейская валюта, ни политическая сплочённость европейских стран не смогут сохраниться.
«Без США НАТО — это уже не НАТО. А попытки построить свой европейский оборонный альянс — это всё разговоры в пользу бедных. Поэтому все смотрят в рот Трампу и делают вид, что готовы подчиняться, лишь бы не лишиться американской крыши», — резюмировал Дробницкий.
Ранее сообщалось, что страны НАТО согласовали поэтапное увеличение оборонных расходов до 5% ВВП. Альянс принял 10-летний план выполнения требований Трампа о наращивании военных бюджетов.