Ближе к краху, чем когда-либо: В США пророчат распад НАТО из-за политики Трампа
Bloomberg: НАТО переживает крупнейший кризис за 75 лет и может развалиться
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU
НАТО балансирует на грани выживания, и новый президентский срок Дональда Трампа может стать для альянса фатальным. Об этом говорится в колонке профессора Хэла Брендса для Bloomberg. По его словам, на альянс одновременно давят сразу четыре направления: затяжной конфликт на Украине, истощённые армии Европы, растущий поворот США к Азии и подорванное доверие внутри блока.
«Главный вопрос ближайших лет — согласится ли Трамп с тем, с чем согласились его предшественники: что НАТО при всех его трудностях по-прежнему жизненно необходимо и для мира, и для самих Соединённых Штатов», — говорится в публикации.
Особенно остро, по мнению автора, обострилась ситуация после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене, которое сопровождалось похолоданием отношений США с европейскими союзниками. Брендс отмечает, что Трампу необязательно объявлять о выходе из НАТО — достаточно сократить американское военное присутствие и ослабить связи с союзниками, чтобы разрушить альянс изнутри.
Несмотря на трудности, у НАТО есть перспективы для обновления. Увеличение военных расходов европейских стран, переосмысление целей альянса и поддержание важной американской инфраструктуры могут способствовать его дальнейшему существованию. Однако, как считает автор статьи, будущее блока во многом будет зависеть от политики, которую будет проводить Трамп.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Берлин слишком долго игнорировал предупреждения балтийских стран о потенциальной угрозе со стороны России. По его словам, Берлин допустил стратегический просчёт, отказываясь прислушиваться к тревожным сигналам соседей.