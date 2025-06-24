Ближе к краху, чем когда-либо: В США пророчат распад НАТО из-за политики Трампа

НАТО балансирует на грани выживания, и новый президентский срок Дональда Трампа может стать для альянса фатальным. Об этом говорится в колонке профессора Хэла Брендса для Bloomberg. По его словам, на альянс одновременно давят сразу четыре направления: затяжной конфликт на Украине, истощённые армии Европы, растущий поворот США к Азии и подорванное доверие внутри блока.

«Главный вопрос ближайших лет — согласится ли Трамп с тем, с чем согласились его предшественники: что НАТО при всех его трудностях по-прежнему жизненно необходимо и для мира, и для самих Соединённых Штатов», — говорится в публикации.

Особенно остро, по мнению автора, обострилась ситуация после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене, которое сопровождалось похолоданием отношений США с европейскими союзниками. Брендс отмечает, что Трампу необязательно объявлять о выходе из НАТО — достаточно сократить американское военное присутствие и ослабить связи с союзниками, чтобы разрушить альянс изнутри.

Несмотря на трудности, у НАТО есть перспективы для обновления. Увеличение военных расходов европейских стран, переосмысление целей альянса и поддержание важной американской инфраструктуры могут способствовать его дальнейшему существованию. Однако, как считает автор статьи, будущее блока во многом будет зависеть от политики, которую будет проводить Трамп.