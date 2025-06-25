«наGLец» и не стесняется: Лепс решил запатентовать дерзкое название для нового бренда
Роспатент: Григорий Лепс подал заявку на регистрацию товарного знака «наGLец»
Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович
Певец Григорий Лепс решил запатентовать необычное название «наGLец» как товарный знак. Под этим брендом он собирается выпускать продукцию и проводить мероприятия.
Согласно данным РИА «Новости», которые ознакомились с документами Роспатента, Лепс подал документы на регистрацию товарного знака «наGLец». Артист планирует использовать его для продажи и производства видеокассет, музыкальных файлов и дисков, а также при организации развлекательных мероприятий.
Ранее Лепс уже предпринимал попытку зарегистрировать собственный бренд «дядьГРИШ». Товарный знак должен был охватить десятки направлений — от выпуска музыкальных альбомов и рингтонов до создания мультфильмов, сценариев, книг и проведения культурных мероприятий.