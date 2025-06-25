«наGLец» и не стесняется: Лепс решил запатентовать дерзкое название для нового бренда

Певец Григорий Лепс решил запатентовать необычное название «наGLец» как товарный знак. Под этим брендом он собирается выпускать продукцию и проводить мероприятия.

Согласно данным РИА «Новости», которые ознакомились с документами Роспатента, Лепс подал документы на регистрацию товарного знака «наGLец». Артист планирует использовать его для продажи и производства видеокассет, музыкальных файлов и дисков, а также при организации развлекательных мероприятий.