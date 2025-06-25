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Регион
25 июня, 11:36

«наGLец» и не стесняется: Лепс решил запатентовать дерзкое название для нового бренда

Роспатент: Григорий Лепс подал заявку на регистрацию товарного знака «наGLец»

Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович

Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович

Певец Григорий Лепс решил запатентовать необычное название «наGLец» как товарный знак. Под этим брендом он собирается выпускать продукцию и проводить мероприятия.

Согласно данным РИА «Новости», которые ознакомились с документами Роспатента, Лепс подал документы на регистрацию товарного знака «наGLец». Артист планирует использовать его для продажи и производства видеокассет, музыкальных файлов и дисков, а также при организации развлекательных мероприятий.

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Ранее Лепс уже предпринимал попытку зарегистрировать собственный бренд «дядьГРИШ». Товарный знак должен был охватить десятки направлений — от выпуска музыкальных альбомов и рингтонов до создания мультфильмов, сценариев, книг и проведения культурных мероприятий.

Милена Скрипальщикова
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