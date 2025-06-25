В российском регионе запретили использовать терминалы Starlink Илона Маска

В Луганской народной республике (ЛНР) установили запрет на продажу и использование терминалов и другого оборудования компании Starlink предпринимателя Илона Маска. Данный указ подписал глава региона Леонид Пасечник.

«Принял решение запретить продажу и использование оборудования компании SpaceX (США), в том числе терминалов Starlink, на территории ЛНР. Соответствующий указ подписан», — уведомил он в своём телеграм-канале.

Решением для таких мер стала защита информационного пространства и безопасность граждан в нынешних условиях. По словам Пасечника, технологии Starlink может использовать противник для атаки территорий и передачи данных. Этот вред ни в коем случае нельзя допустить. Глава региона подчеркнул, что указ направлен на защиту интересов республики.