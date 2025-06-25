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Регион
25 июня, 12:36

В российском регионе запретили использовать терминалы Starlink Илона Маска

Пасечник запретил продажу и использование в ЛНР терминалов Starlink Илона Маска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

В Луганской народной республике (ЛНР) установили запрет на продажу и использование терминалов и другого оборудования компании Starlink предпринимателя Илона Маска. Данный указ подписал глава региона Леонид Пасечник.

«Принял решение запретить продажу и использование оборудования компании SpaceX (США), в том числе терминалов Starlink, на территории ЛНР. Соответствующий указ подписан», — уведомил он в своём телеграм-канале.

Решением для таких мер стала защита информационного пространства и безопасность граждан в нынешних условиях. По словам Пасечника, технологии Starlink может использовать противник для атаки территорий и передачи данных. Этот вред ни в коем случае нельзя допустить. Глава региона подчеркнул, что указ направлен на защиту интересов республики.

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Ранее Life.ru сообщал, что Илона Маска попросили сделать систему спутникового интернета Starlink от компании SpaceX бесплатной в Иране в ближайшие недели. Специальный посланник президента США заявил, что готов внести «пожертвования» и выразил надежду, что и другие поддержат эту идею.

Юлия Сафиулина
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