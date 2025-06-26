Топливный парадокс. Что будет с ценами на бензин в июле На этой неделе скачки котировок нефти вызвали ажиотаж на биржах. При этом, несмотря на снижение градуса напряжённости, ситуация на Ближнем Востоке остаётся нестабильной. Значит, не исключены и новые колебания цен на нефть. Что будет с ценами на бензин на российских АЗС? 25 июня, 21:20 Эксперты сделали прогноз цен на бензин с 1 июля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nadya So

Будет ли дорожать нефть в июле

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке вновь вернуло нефть в зону роста. После периода снижения котировки марки Brent начали отыгрывать геополитические риски, поскольку любые военные действия в регионе усиливают опасения за поставки нефти. Однако прямой и мгновенной реакции на эти колебания со стороны российского розничного рынка топлива ожидать не стоит. Такой прогноз сделал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов.

— Цены на нефть действительно будут остро реагировать на внешнеполитическую нестабильность: подобные конфликты напрямую влияют на логистику и объёмы предложения, что чувствительно для трейдеров. Особенно сильно рынок может отыгрывать новости, связанные с Ираном, Саудовской Аравией или водами Красного моря, через которые идёт значительная часть поставок, — рассказал Алексей Иванов.

Тем не менее, отметил эксперт, внутрироссийский рынок бензина устроен иначе. Его динамика определяется не столько биржевыми колебаниями нефти, сколько внутренней логикой: налоговой системой, регулированием цен, уровнем запасов и сезонным спросом. Бензин реагирует на рост цен на нефть с задержкой — и далеко не в полном объёме. Основной фактор сдерживания — демпфирующий механизм, за счёт которого государство компенсирует часть потерь нефтяников при продаже топлива на внутреннем рынке дешевле экспортной альтернативы.

Как цены на бензин отреагируют на рост котировок нефти

Алексей Иванов считает, что в июле существенного скачка цен на бензин ожидать не стоит, несмотря на рост котировок нефти. Пик сезонного спроса уже пройден, а внутреннее производство остаётся стабильным.

— Российский топливный рынок сохраняет стабильность на фоне роста мировых цен на нефть. Ценовое давление сдерживается благодаря демпферному механизму, запрету на экспорт бензина, а также накопленным запасам на НПЗ. В результате в июле на автозаправочных станциях ожидается лишь незначительное повышение стоимости — порядка 1–2%, что эквивалентно нескольким рублям на литр. Существенных скачков цен или дефицита топлива не прогнозируется, — рассказал автоэксперт Tamashi Константин Ожогин.

Моторные, трансмиссионные и гидравлические масла являются прямыми продуктами глубокой переработки нефти, базовые компоненты которых формируются на российских нефтеперерабатывающих заводах. Сейчас предприятия обеспечивают спрос за счёт собственного сырья, а высокая конкуренция среди отечественных производителей удерживает розничные цены в пределах 2–3% роста.

На горизонте июля-августа ожидается умеренное подорожание в рамках инфляции. Благодаря устойчивым поставкам и расширению линейки российских синтетических масел автомобилисты скорее отметят увеличение ассортимента, чем заметное изменение цен. Такой прогноз сделал Константин Ожогин.

— Цены на нефть традиционно чувствительны к геополитическим рискам, особенно в регионах с высокой долей мировых поставок. Это как минимум Ближний Восток. После коррекции в последние дни, когда цены провалились на 12%, рынок вновь начинает рост в ответ на сигналы о нестабильности и потенциальные угрозы поставкам. Такие нюансы могут привести к краткосрочному увеличению стоимости сырья, — отметил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

На российском рынке нефтепродуктов, по его словам, ситуация пока остаётся стабильной. Здесь продолжают действовать внутренние механизмы регулирования, включая демпфирующую систему и экспортные ограничения. Впрочем, при продолжительном росте мировых цен и увеличении экспортной привлекательности возможны точечные повышения оптовых цен. Обычно они быстро отражаются и на рознице.

— В июле рынок будет внимательно следить за решением правительства по вопросу продления мер регулирования, а также за динамикой курсов и спроса на топливо в летний период. Ограничение на экспорт бензина для трейдеров, нефтебаз и компаний, выпускающих менее 1 млн т в год, действует до 31 августа. Существенного скачка цен на АЗС не ожидается, но не исключены локальные повышения, — добавил Александр Шнейдерман.

Рост котировок Brent до 68 за баррель после двухдневного падения отражает попытку рынка переоценить ближневосточные риски. Несмотря на хрупкое перемирие между Ираном и Израилем, трейдеры закладывают страховку на возможные перебои через Ормузский пролив. Так охарактеризовал ситуацию основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Он отметил, что для внутреннего рынка России эта волатильность пока почти не трансформируется в цену. Действуют топливный демпфер и продлённый до 31 августа запрет на экспорт автомобильного бензина, а у НПЗ после весенних ремонтов сформирован повышенный запас продукции. В результате оптовые партии на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже остаются в боковом коридоре, а рост рублёвого налогового манёвра поглощается курсовыми колебаниями.

— В июле в рознице экономически оправдано лишь символическое удорожание топлива — порядка 0,5–1,5 руб. за литр (≈ 1–2%), прежде всего по маркам АИ-92/95. На это указывают расчёты сетей, опирающиеся на сезонный пик автопробегов, индексацию акцизов и мягкое инфляционное давление. Даже если Brent удержится выше 70 долларов за баррель, сдерживающие механизмы Минфина и накопленные резервы позволяют избежать ценовых скачков. Консенсус-прогноз отрасли даёт общий годовой коридор +4–5 рублей до конца 2025 года, что остаётся ниже динамики прошлогоднего спроса, — добавил Денис Астафьев.

Авторы Нина Важдаева