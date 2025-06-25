На видео сняли чёрную жижу, льющуюся потоком в озеро Ханка в Приморье
Прокуратура Приморья начала проверку после слива чёрной жидкости в озеро Ханка
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В Приморском крае природоохранная прокуратура начала проверку после появления видео с чёрной жижей, которая сливается в озеро Ханка. Местные жителит предполагают, что это химические или канализационные отходы.
В озеро Ханка сливают чёрную жидкость. Видео © Telegram / Newsbox24.tv
Ханка — самое большое пресноводное озеро региона. Рядом с ним организован международный российско-китайский Ханкайский заповедник.