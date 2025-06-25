США назначили нового заместителя посла в России

США направили в Россию нового заместителя посла. Им стал Дуглас Дайкхаус, ранее занимавший руководящую должность в Бюро эксплуатации зарубежных зданий Госдепартамента.

«Мы рады приветствовать Дж. Дугласа Дайкхауса в посольстве США в Москве в качестве нового заместителя главы дипмиссии. Господин Дайкхаус — опытный дипломат с более чем 25-летним стажем работы в дипломатической службе США», — говорится в сообщении пресс-службы посольства.

Перед своим прибытием в Москву Дж. Дуглас Дайкхаус руководил Бюро эксплуатации зарубежных зданий Госдепартамента США в качестве первого заместителя директора и занимал ведущие позиции в Бюро по вопросам Южной и Центральной Азии. За свою карьеру он успел поработать в Афганистане, Венгрии, Мексике, Хорватии и Туркменистане. В представительстве его охарактеризовали как человека с глубокими познаниями в области России и Восточной Европы.