США назначили нового заместителя посла в России
Новым заместителем посла США в России назначен Дуглас Дайкхаус
Дуглас Дайкхаус. Обложка © Пресс-служба Посольства США в России
США направили в Россию нового заместителя посла. Им стал Дуглас Дайкхаус, ранее занимавший руководящую должность в Бюро эксплуатации зарубежных зданий Госдепартамента.
«Мы рады приветствовать Дж. Дугласа Дайкхауса в посольстве США в Москве в качестве нового заместителя главы дипмиссии. Господин Дайкхаус — опытный дипломат с более чем 25-летним стажем работы в дипломатической службе США», — говорится в сообщении пресс-службы посольства.
Перед своим прибытием в Москву Дж. Дуглас Дайкхаус руководил Бюро эксплуатации зарубежных зданий Госдепартамента США в качестве первого заместителя директора и занимал ведущие позиции в Бюро по вопросам Южной и Центральной Азии. За свою карьеру он успел поработать в Афганистане, Венгрии, Мексике, Хорватии и Туркменистане. В представительстве его охарактеризовали как человека с глубокими познаниями в области России и Восточной Европы.
Ранее сообщалось, что у здания посольства Латвии в Москве были установлены информационные стенды «Истоки и смысл прибалтийского неонацизма». Эти выставочные панели расположены в Большом Харитоньевском переулке, у дома № 9, неподалеку от пересечения с улицей Чаплыгина.