Возле здания посольства Латвии в Москве появились информационные стенды под названием «Истоки и смысл прибалтийского неонацизма». Как сообщает корреспондент РИА «Новости», экспозиция расположена в Большом Харитоньевском переулке у дома № 9, рядом с пересечением с улицей Чаплыгина.

Это событие произошло на фоне недавнего решения латвийского парламента, который ввёл запрет на посещение России и Белоруссии для определённых категорий государственных служащих. Согласно новым правилам, ограничения касаются не только депутатов, но и сотрудников министерств, а также других должностных лиц, имеющих доступ к гостайне.