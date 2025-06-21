Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 01:26

Возле посольства Латвии в Москве установили стенды о неонацизме

Посольство Латвии в России. Обложка © mfa.gov.lv

Посольство Латвии в России. Обложка © mfa.gov.lv

Возле здания посольства Латвии в Москве появились информационные стенды под названием «Истоки и смысл прибалтийского неонацизма». Как сообщает корреспондент РИА «Новости», экспозиция расположена в Большом Харитоньевском переулке у дома № 9, рядом с пересечением с улицей Чаплыгина.

Стендовая выставка посвящена историческим и современным проявлениям нацистской и неонацистской идеологии в странах Балтии. Материалы охватывают период XX века и нынешний этап развития региона.

«Все в масках»: Латвийские силовики нагрянули с обысками к депутату – защитнику русского языка
«Все в масках»: Латвийские силовики нагрянули с обысками к депутату – защитнику русского языка

Это событие произошло на фоне недавнего решения латвийского парламента, который ввёл запрет на посещение России и Белоруссии для определённых категорий государственных служащих. Согласно новым правилам, ограничения касаются не только депутатов, но и сотрудников министерств, а также других должностных лиц, имеющих доступ к гостайне.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Латвия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar