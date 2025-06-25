Посол Дарчиев приезжал из Вашингтона обсудить возобновление авиасообщения с США

Во время недавнего визита в Москву российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев провёл консультации по вопросу возможного возобновления авиасообщения между Россией и США. Об этом сообщил помощник президента РФ по внешнеполитической деятельности Юрий Ушаков.

«Обсуждались, я знаю, вопросы о возможном возобновлении авиасообщения между столицами [РФ и США]», — заявил Ушаков на брифинге.

Он отметил, что Дарчиев приезжал в столицу не так давно, однако уже вылетел обратно. По словам помощника президента, во время визита дипломат провёл ряд консультаций в соответствующих российских ведомствах.

Авиасообщение между РФ и США было полностью прекращено в 2022 году на фоне геополитической напряжённости.