Посол Дарчиев приезжал из Вашингтона обсудить возобновление авиасообщения с США
Ушаков: Дарчиев приезжал в РФ обсудить возобновление авиасообщения с США
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Во время недавнего визита в Москву российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев провёл консультации по вопросу возможного возобновления авиасообщения между Россией и США. Об этом сообщил помощник президента РФ по внешнеполитической деятельности Юрий Ушаков.
«Обсуждались, я знаю, вопросы о возможном возобновлении авиасообщения между столицами [РФ и США]», — заявил Ушаков на брифинге.
Он отметил, что Дарчиев приезжал в столицу не так давно, однако уже вылетел обратно. По словам помощника президента, во время визита дипломат провёл ряд консультаций в соответствующих российских ведомствах.
Авиасообщение между РФ и США было полностью прекращено в 2022 году на фоне геополитической напряжённости.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что авиасообщение может быть возобновлено до конца 2025 года. По его словам, самолёты смогут летать, обходя Европу, которая крайне враждебно относится к России. Тем более, что представители американского бизнеса просят свои власти разрешить поставок авиазапчастей в РФ.