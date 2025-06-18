Прямое авиасообщение между Россией и США может возобновиться в этом году

До конца 2025 года может быть возобновлено прямое авиасообщение между Россией и США. Об этом заявил глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия-1» (ВГТРК).

По его словам, он провёл бизнес-завтрак с членами Американской торговой палаты в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Во время этого обсуждались многие вопросы, в том числе и прямое авиасообщение.

По его словам, самолёты смогут летать, обходя Европу, которая крайне враждебно относится к России. Тем более, что представители американского бизнеса просят свои власти разрешить поставок авиазапчастей в РФ.

«Мы видим очень большой интерес, в том числе с американской стороны, в возобновлении прямых перелётов в Россию и считаем, что и Санкт-Петербург может быть одним из таких хабов для перелётов в США», — ответил он.