Британия из-за страха утечки данных не дала убрать от дождя застрявший в Индии F-35

Британский истребитель-невидимка F-35B уже более 10 дней остаётся на взлётной полосе индийского аэропорта. Лондон не разрешает переместить самолёт в ангар — боится утечки военных технологий, сообщил NDTV.

F-35B Lightning II совершил аварийную посадку в аэропорту индийского города Тхируванантхапурам и с тех пор не может покинуть взлётную полосу. Самолёт долго стоит на открытом воздухе, несмотря на сезон муссонов. Британские военные отказываются переместить истребитель в ангар, опасаясь, что это приведёт к утечке засекреченных технологий. Индийские власти, в свою очередь, усилили меры безопасности — самолёт круглосуточно охраняется Центральными силами промышленной безопасности.