Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 14:17

Британия из-за страха утечки данных не дала убрать от дождя застрявший в Индии F-35

NDTV: Британия не убирает свой F-35 от дождя в Индии из-за страха утечки данных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner

Британский истребитель-невидимка F-35B уже более 10 дней остаётся на взлётной полосе индийского аэропорта. Лондон не разрешает переместить самолёт в ангар — боится утечки военных технологий, сообщил NDTV.

F-35B Lightning II совершил аварийную посадку в аэропорту индийского города Тхируванантхапурам и с тех пор не может покинуть взлётную полосу. Самолёт долго стоит на открытом воздухе, несмотря на сезон муссонов. Британские военные отказываются переместить истребитель в ангар, опасаясь, что это приведёт к утечке засекреченных технологий. Индийские власти, в свою очередь, усилили меры безопасности — самолёт круглосуточно охраняется Центральными силами промышленной безопасности.

Разведка России раскрыла интерес Британии к Закавказью
Разведка России раскрыла интерес Британии к Закавказью

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер объявил о назначении Блейз Метревели главой Секретной разведывательной службы MI6. Она стала первой женщиной на этой должности в истории Великобритании.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Великобритания
  • Индия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar